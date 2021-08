"Son cagones": Julio Garro derrapó en el programa de Viviana Canosa y disparó contra el Gobierno

El intendente de La Plata y miembro de Juntos por el Cambio lanzó un polémico comentario tras una pregunta de Canosa que intentó apuntar contra el Gobierno.

En un mano a mano con Vivana Canosa, en A24, el intendente de La Plata, el macrista Julio Garro, derrapó en vivo al lanzar un calificativo por fuera de todo el respeto. "Son cagones", sentenció. Fue tras una pregunta de Canosa acerca de la razón por la que a los políticos les cuesta decir "me equivoqué", en clara alusión al Gobierno, al que la conductora le lanza a diario duras críticas hasta apelando a operaciones mediáticas.

"El que gobierna un país, una provincia o una ciudad, como yo, tiene que dar el ejemplo. Si no, renunciemos. Tuve mil veces tentaciones de salir y no lo hice. Yo no salgo a comer afuera y pido vino porque no lo siento, no porque me cuido. Los que hacemos política tenemos que dar el ejemplo", expresó Garro poniendo una rara metáfora a para hablar sobre la hipocresía política con Canosa.

Sin repregunta, Canosa le pidió que le hable sobre Victoria Tolosa Paz. Tras afirmar que "es una chica de barrio" y que vive a una cuadra de su casa, Garro calificó: "Yo conocí a una Tolosa Paz, esta es otra. Antes era una chica normal, la conocí en los asaltos, las fiestas (...) Hoy veo a una persona muy fanatizada. Está fundamentalista y furiosa. Está mimetizada con Cristina sin olvidarse de Alberto, para que la elijan".

En otro tramo de la entrevista -dónde hablaron de la importancia de reconocer los errores como dirigentes políticos. Garro expresó que "si vos no reconocés los errores, no cambías nunca en tu vida". Entonces, Canosa le hizo la pregunta que desencadenó el derrape del intendente. "¿Y por qué a los políticos les cuesta decir tanto me equivoqué?", indagó Viviana y sin dudarlo Garro disparó sin ningún tipo de filtro: "Por que hay algunos que son cagones".

Canosa se metió en la interna de JxC y fulminó a Larreta, Vidal y Quirós

Viviana Canosa emitió un nuevo editorial sobre la coyuntura política y, en este caso, decidió chicanear a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós por haber hecho un video pro vacunas que podría ser, según ella, "infantil". Con su monótono estilo, la ex conductora de Los Profesionales de Siempre hizo referencia a un video viralizado en TikTok donde los miembros de la oposición defienden la combinación de las vacunas.

“No te pierdas este TikTok de Horacio, Mariu y Quirós, contándonos como si fuéramos chicos de primer grado cómo va el tema de la vacuna. Mirá”, expresó Canosa y así presentó el video grabado por Juntos por el Cambio. “Sputnik, Sinopharm, Astrazeneca, Moderna, ya no entendemos nada y no sabemos qué es lo mejor. Pero creemos que lo mejor de todo es preguntarle al número 1, que acá está”, lanzaron Vidal y Larreta, para darle el pase a Quirós.

“Sí, por supuesto. Después de darte la segunda dosis de Sputnik, podés darte otra de Sputnik, de Moderna, de Astrazeneca. Es exactamente igual, lo que importa es que estés vacunado”, expuso el Ministro de Salud de la Ciudad. En el regreso al piso, Canosa pronunció: “Bueno, es una cosa de locos. Son los tres chiflados. No hablan como si fuéramos nenes. Dije primer grado y es mucho, salita azul, salita rosa. Nos tratan como niños, como si no entendiéramos. Ellos son todos, la casta política, que nos mienten, que nos roban, mientras nosotros seguimos laburando”.