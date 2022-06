Soledad Silveyra sorprendió al contar su experiencia con Facundo Arana: "Me costó"

La actriz habló tras el acuerdo entre Romina Gaetani y Facundo Arana y fue contundente. Soledad Silveyra aseguró que tuvo situaciones complicadas con el actor.

Soledad Silveyra se expresó sobre su experiencia laboral con Facundo Arana tras el conflicto mediático que el actor protagonizó con Romina Gaetani. La actriz se refirió a la obra de teatro Cartas de Amor, que ambos protagonizaron.

"Me costó entenderme con Facundo Arana, nos costó mucho en lo laboral. A la hora de la salida del teatro. Porque hay gente que es diferente y hay que aprender a convivir con las diferencias", enunció la actriz de Amor en Custodia tras la denuncia por violencia laboral que hizo Gaetani en LAM y que terminó en un acuerdo entre las partes.

Silveyra dio a conocer que Arana "tiene sus cosas" a la hora de trabajar, en diálogo con el periodista Richard Galeano, aunque luego aclaró: "Hoy es un pibe al que quiero profundamente. Es un buen pibe, pero como todos tiene sus cosas".

Además de la obra Cartas de Amor, "Solita" fue parte de Vidas Robadas, telenovela de Telefe emitida en 2008 y protagonizada por Facundo Arana. En aquella tira, la actriz representaba a la madre de una víctima de la trata de personas.

El acuerdo entre Romina Gaetani y Facundo Arana tras la denuncia

"Por medio de la presente se hace saber que el día viernes 27 de mayo del corriente en horas de la noche se llevó a cabo una privada entre el Sr. Facundo Arana y la Sra. Romina Gaetani, acompañados respectivamente de sus letrados patrocinantes, Fernando Burlando e Ignacio Trimarco. En virtud del conflicto entre ambos, de público y notorio conocimiento", comienza el escrito que afirma el acuerdo entre los actores.

Gaetani y Arana pusieron en contexto las situaciones que le molestaron a la actriz y de esa manera lograron entenderse, sin necesidad de una intervención judicial de por medio. "Durante la misma, las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados, manteniendo ambas partes su postura", continuó el descargo en alusión a cómo comenzó la charla entre los artistas.

La denuncia de Romina Gaetani a Facundo Arana

La actriz estuvo como invitada en LAM y allí fue consultada por su relación con Facundo Arana. En su respuesta, Gaetani aseguró que vivió malas experiencias con su colega a nivel laboral. "Hubo situaciones no gratas con él dentro de la novela, porque me encontré con situaciones con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. Hubo griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa", sentenció la actriz.