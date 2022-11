Sol Pérez reveló lo que le "encantaría" hacer en GH: "Se los dije a los productores"

Sol Pérez confesó que le gustaría ingresar a la casa de Gran Hermano y reveló quién es su candidato a ganar el reality de Telefe.

Sol Pérez sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al reconocer que le gustaría ingresar a la casa de Gran Hermano. "Me encantaría", se sinceró la panelista en sus redes sociales respecto a la posibilidad de meterse en la casa más famosa del país y el programa estrella de la televisión argentina en la actualidad.

El regreso de Gran Hermano a la televisión argentina se produjo con un importante acompañamiento por parte del público. Las cifras en materia de rating para el reality fueron excelentes desde un comienzo y por el momento no parece que vayan a caer. Esto generó que prácticamente todos los programas de espectáculos y noticias tengan alguna novedad sobre el formato.

De la misma manera, son muchas las personas que vienen reconociendo que les gustaría ser parte de uno de los éxitos del año. En las últimas horas, quien se sumó a ese grupo fue nada menos que Sol Pérez, panelista en el Debate de Gran Hermano. La ex MasterChef Celebrity contestó preguntas de sus seguidores y se mostró muy sincera en sus respuestas.

"Me re divierte… Empezó todo medio casual, gustó y me recontra gustó la onda también a mí, y dijimos ‘che vamos por acá'", comenzó Sol Pérez en sus historias de Instagram ante la consulta respecto a los looks que usa en cada Debate. Por otra parte, un seguidor le consultó si le gustaría entrar de sorpresa a la casa de Gran Hermano y la panelista se confesó: "¡Me encantaría! Ya se lo dije a los productores, que yo recontra entro de visita, a saludarlos".

Además, también contó qué haría en caso de ingresar a la casa más famosa del país. "Hacen muy mal los ejercicios en el gimnasio, así que los puedo ir a ayudar un poco, y entreno con ellos. Esas sentadillas piden a gritos una ayuda, yo la tuve en su momento, así que me encantaría, me copo", explicó divertida.

Quién es el candidato de Sol Pérez para ganar Gran Hermano

Entre las consultas que le hicieron, la panelista también habló de quién cree que es el candidato a llevarse el premio mayor. "Una de las mejores cosas que tiene Gran Hermano es que va cambiando minuto a minuto", comenzó Sol Pérez antes de revelar que su preferida en este momento es Julieta. En ese sentido, la panelista explicó que la ve "súper transparente" a la participante de GH, además de que la considera inteligente. Para cerrar, Sol Pérez detalló cuál siente que es el secreto para avanzar en el certamen: "Está garpando el ser transparente, no estar de lleva y trae, esas cosas me parece que no garpan".