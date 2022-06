Sofía Zámolo recordó algunos detalles de su romance con David Nalbandian

Sofía Zámolo se refirió al romance fugaz e intenso que vivió con David Nalbandian hace 20 años, que el extenista nunca reconoció en público.

Sofía Zámolo dio algunos detalles inéditos del romance fugaz pero intenso que tuvo con David Nalbandian y también reveló cómo terminó la relación. "Nadie se salva ni de la muerte, ni de los cuernos", aseguró la modelo en diálogo con Socios del espectáculo este martes.

David Nalbandian y Sofía Zámolo vivieron un romance intenso hace cerca de 20 años, aunque el extenista nunca presentó en sociedad a la modelo como su pareja. Así lo relató Zámolo en su paso por Socios del espectáculo cuando los conductores le preguntaron si le había pasado que alguna pareja no quiso "blanquearla".

"Me pasó hace muchísimos años, pero todo el mundo se enteró. Sí, era (David Nalbandian), pero éramos minis, muy chiquitos", se sinceró la modelo. En ese sentido, Sofía Zámolo siguió con su relato: "Yo estaba de novia pero él estaba en una situación que iba y venía con su novia de antes y bueno, yo no lo sabía, obviamente".

Lejos de mostrarse enojada o con rencor por esa situación, la modelo se mostró contenta por el presente familiar que vive Nalbandian. "Le deseo lo mejor de corazón, creo que se casó, tiene mil hijos. Le deseo lo mejor, quedó todo bien, si me lo cruzo lo re saludo", explicó, algo sonrojada por los recuerdos que iban aflorando.

Fue entonces que Mariana Brey la enfrentó y le consultó si había terminado todo mal con el extenista. "A nadie le gusta enterarse de ciertas cosas. Como mujer no está bueno, pero después entendí que éramos chicos. De los cuernos y la muerte no se salva nadie", replicó con sinceridad Zámolo.

Para cerrar, la modelo reconoció que además de ser muy jóvenes, en aquel momento tenían objetivos y recorridos muy diferentes. "Él estaba muy enfocado en su carrera y no quería salir a hablar de otras cosas. Lo respeté desde ese lado", concluyó Sofía Zámolo en su charla con Socios del espectáculo.

Los intentos frustrados de Andy Kusnetzoff por entrevistar a David Nalbandian

“No es para el aire, pero te lo voy a contar. El otro día, en PH: Podemos Hablar, el productor ejecutivo me dice: ‘(Nalbandian) no va a ir ni para promocionar no sé qué está haciendo. Le digo: ‘pero pará, no me digas esto, me deprimís. Me baja la autoestima’. Pero nunca lo llamé, siempre dije no lo voy a llamar, ya me lo voy a cruzar”, compartió Andy, en confianza con Nalbandian una vez que se rompió el hielo en la entrevista.