Sofía Macaggi apuntó contra Antonio Laje en medio del escándalo

En medio del gran escándalo que persigue a Antonio Laje y las dudas de su continuidad en la televisión, Sofía Macaggi reveló cómo fue su experiencia con el periodista.

El nombre de Antonio Laje se convirtió en foco del ojo mediático, luego de que trascendieran las declaraciones de María Belén Ludueña en contra de él, en donde lo acusaban de maltratador. Tras estas declaraciones, varias periodistas que trabajaron en conjunto con el conductor de Buenos Días América salieron a acusarlo al contar sus experiencias junto a él, por lo que sus días en televisión empezaron a estar contados. Sin embargo, las aguas empezaron a calmarse poco a poco, al menos hasta hace unas horas atrás, antes de que Sofía Macaggi volviera a encender la polémica.

En diálogo con Pablo Montagna para su programa radial Pasa Montagna, Sofía Macaggi se refirió a los años en los que trabajó junto a Antonio Laje y su experiencia personal junto al famoso periodista. "Desde lo profesional fue un gran crecimiento porque yo estaba arrancando en lo que era noticieros y es un programa que se ve mucho. Pero pasaron situaciones que no comparto y que me fueron incómodas", expresó Sofía al respecto para comenzar.

"Yo soy súper exigente, me gusta crecer y mejorar pero hay formas y formas. No comparto maneras de trabajar", continuó sobre el tema Sofía Macaggi. De esta manera, confirmó lo mismo que les sucedía a sus compañeras y volvió a exponer las palabras de Antonio Laje cuando hizo su descargo público y dijo que no eran malos tratos, sino que se trataba de exigencia a la hora de trabajar.

Frente a estas declaraciones, Pablo Montagna quiso indagar más en su experiencia y continuó el diálogo por ese mismo eje: "¿Te sorprendió lo que se dijo sobre Antonio Laje?", consultó el periodista. "No, no me sorprende para nada. Me parece importante que hayan situaciones que no se naturalicen más y que eso esta bueno como sociedad, de que empecemos a cambiar y a manejarnos de otra manera", respondió Macaggi al respecto.

Sin embargo, más allá de que la experiencia de Sofía Macaggi no fue para nada buena junto a Antonio Laje, la mediática aseguró que no quiso verse involucrada en el escándalo por lo que no se comunicó con ninguna de las periodistas que acusaron al comunicador. "No he hablado con ninguna y me he reservado mis vivencias pero no volvería a trabajar en ese programa. No me llegó ningún mensaje de texto pidiendo disculpas ni tampoco lo espero. Estoy súper tranquila, sé el trabajo que he hecho y ya estoy en otra etapa", expresó al respecto. Además aclaró que, aunque en su momento se dijo que Sofía se había ido del programa de América TV por falta de rating en la sección que ella dirigía que era la de espectáculos, en realidad era una cuestión de Laje. "El número rendía muy bien...Creo que a él no le gustaba el espectáculo", sentenció.

Una acusación que tensó la relación entre Laje y Macaggi

En el año 2019, Yanina Latorre compartió una falsa noticia en Twitter en donde aseguraba que Sofía Macaggi y Antonio Laje eran amantes. Sin dudas, esta información se replicó rápidamente y los involucrados tuvieron que salir a aclarar la situación que, según ambos, era completamente mentira.

"No me gustó ni un poco, porque yo no me meto con nadie. No doy opinión, doy información, y esa vez contesté porque había sido la segunda cosa innecesaria que decía de mí. No sé si la inventó o la escuchó, pero que diga que estoy en un trabajo por salir con alguien no estuvo bien, porque yo la remé desde muy abajo", expresó en su momento Macaggi en diálogo con la Revista Gente y, de esta manera, desmintió la situación por completo.