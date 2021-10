Silvina Luna y la filtración de su video íntimo: "Es difícil"

Silvina Luna se refirió a la filtración de su video íntimo y realizó un fuerte descargo en PH Podemos Hablar, por Telefe.

Silvina Luna sufrió la filtración de un video íntimo a mediados de 2011. Así como le ocurrió a otras famosas, la modelo transitó un mal momento y decidió exponerlo en su visita a PH Podemos Hablar, donde Andy Kusnetzoff le consultó acerca del calvario que vivió en aquella época en que fue víctima de violencia de género.

Durante la emisión del pasado sábado 23 de octubre, Silvina fue una de las invitadas del exitoso ciclo de Telefe al igual que Tamara Pettinato, Rusherking, Lito Vitale y Sergio Gonal, quienes la escucharon atentamente tras brindar detalles de la filtración de un video íntimo en el que tenía relaciones con la pareja que tenía en aquel entonces. "Me sentí muy avergonzada, me quería escapar, quería que me trague la tierra", manifestó.

En tanto, Silvina Luna comentó que el video fue robado de la computadora de su pareja y que, hasta el momento, nunca se supo cómo fue que lo hackearon: "Era mi novio, hicimos un video para nosotros y un maleducado lo robó y lo publicó. Mi ex novio lo tenía en su computadora, y el video quedó en algún lugar del disco rígido, pero es muy difícil detectar quién pudo haber sido".

Silvina Luna, en PH Podemos Hablar.

Incluso, la ex participante de Gran Hermano 2001 recordó que fue una de las primeras famosas en Argentina en sufrir el robo de un video íntimo: "Es como que fui la pionera. Después vinieron muchos (NdeR: videos de famosas) más, pero elijo no mirarlos". Y concluyó que "fue muy fuerte que todos opinen y vean" sobre el video. Como si fuera poco, la modelo llegó a imaginar que no tendría más posibilidades de trabajar como consecuencia de la filtración: “Pensé que no iba a trabajar nunca más, porque no me daba la cara”.

Silvina Luna reveló detalles de su relación con Fernando Gago y lo hundió

Además de contar cómo fue la muerte de su madre, Silvina Luna recordó los tiempos en los que fue novia de Fernando Gago. De manera sorpresiva, la mediática reveló: "Voy a traer un tema actual... Ahora salió todo lo de Gago y en su momento, cuando tuve una relación con él, estaba muy enganchada, pero me enteré por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, con Mica Vázquez".

"Tenía una relación a dos puntas con nosotras y me enteré por las revistas que estaba con ella", agregó Luna, quien expuso las malas actitudes del entonces futbolista de Boca. Inmediatamente después, Tamara Pettinato intervino y le marcó: "O sea que Gago es el peor novio que tuviste". "Ponele", le respondió, de manera tajante.