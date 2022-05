Silvina Luna vuelve a El Hotel de los Famosos con una amenaza: “Entro a sacar caretas”

Silvina Luna prometió exponer la verdad sobre sus compañeros durante su regreso a El Hotel de los Famosos.

Silvina Luna volvió a revelar detalles muy picantes sobre El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece en el que participó durante meses. Después de convivir con sus compañeros durante varias semanas, la modelo no dudó en exponer los malos tratos de varios de ellos. Ahora, volverá a entrar al programa en el marco del repechaje y prometió “sacar caretas”.

Se sabe que los realitys que siguen este mismo formato de Gran Hermano traen muchos chismes y situaciones conflictivas, pero al estar protagonizado por famosos, los escándalos cobran aún más relevancia. En varias ocasiones, Luna señaló la enorme competencia que hay dentro del programa y las cosas que los concursantes hacen para ganar. En este sentido, señaló que la falsedad es algo muy común y amenazó a sus compañeros con seguir contando cosas.

En diálogo con Implacables, Luna se mostró muy contenta de haber participado del programa ya que era “una mega producción”, pero adelantó que todavía tiene muchas cosas para decir. “Me encantó vivir una experiencia diferente y nueva con una mega producción. La verdad que es un placer. Conocí gente linda, me reí… Hice de todo”, comenzó.

Al ser consultada por Martín Salwe, a quien tildó de falso por haber fingido enamoramiento hacia ella simplemente para ganar, contestó: “Buena onda, ponele”. “Los estás matando a todos”, le dijo el movilero, a lo que la modelo respondió tajante: “Y bueno, se lo merece. Ahora vamos a entrar todos de nuevo en el repechaje, así que entro a sacar caretas”.

Por último, el cronista le preguntó por los rumores de embarazo de Melody Luz, quien mantuvo relaciones con Alex Caniggia. “Y bueno. Yo les dije: ‘Esta puede quedar embarazada’. ¡Estaban todo el día! No sé si hay suficiente material para cuidarse”, expresó Luna en referencia a los métodos anticonceptivos. “Nunca pasó un embarazo en un reality… Parejas sí hubo pero hijos no”, finalizó.

Otros testimonios de Silvina Luna sobre El Hotel de los Famosos

En cuanto al resto de sus compañeros, Luna reveló que todos usan una estrategia: votar según quién gane en el laberinto. Y que en base a eso, dejan de lado a los concursantes que no tuvieron un buen desempeño. “Ellos quieren afuera a ‘Locho’ Loccisano y a Walter Queijeiro porque no son parte. A Majo Martino también la van a rajar pronto”, adelantó.

En cuanto a la modalidad del programa, Silvina opinó que es injusto que voten entre compañeros ya que se genera un clima muy feo. “Como no vota la gente, sacan al que le cae mal a esa mayoría. No sé qué tan bueno es no estar en igualdad de condiciones. Llegás muy agotado y golpeado a las finales”, reflexionó.

Por último, se refirió al bullying que existe dentro del programa y señaló a Salwe como uno de los que más lo predican. “Hay un límite en hacer sentir mal al otro, en jugar con las emociones y los sentimientos, el juego es el juego y ese es el límite. No me gustó cómo se manejó con Majo. El bullying que le hacen a ‘Locho’ me parece muy feo. Los hilos que se le ven a Martín, que juega sin que le importe el resto… Se ven mucho los vínculos de manipulación”, cerró.