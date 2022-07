Silvina Luna humilló a Martín Salwe por el tamaño de su pene: "No alcanzó"

Silvina Luna habló de la sorpresa que se llevó en sus noches de pasión con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos.

Silvina Luna rompió el silencio y mandó al frente a Martín Salwe con un humillante dato sobre el tamaño de su pene, en una de las noches apasionadas que compartieron en El Hotel de los Famosos (El Trece). "¡No alcanzó!", aseguró la modelo con una pícara reacción que hizo tentar a las angelitas.

Invitada a LAM (América TV) Silvina Luna habló de las peleas que tuvo con su ex, el locutor Martín Salwe, en el reality de El Trece y aunque indicó no estar segura de lo que le dijo, precisó que seguro fue un comentario machista como "bien que te gustó tal cosa". En ese momento, Ángel de Brito le preguntó si durante ese tiempo tuvieron encuentros sexuales y la modelo reconoció, avergonzada: "No, hubo un cosita abajo de las sábanas. No fue sexo. Fue un toqueteo, pero...".

Picante, el conductor disparó: "¿Poquito? No encontraste mucho...por lo que dijiste recién". Con espíritu divertido y un poco decepcionada con lo que encontró, Silvina se sumó a la chicana e hizo reír a las angelitas: "Me quedé ahí...con ganas. ¡No alcanzó!".

Martin Salwe perdió en El Hotel de los Famosos

Alex Caniggia se convirtió en el primer ganador de El Hotel de los Famosos. Luego de tres meses de competencia, discusiones, polémicas y nuevas amistades, el influencer logró consagrarse como el ganador de la primera entrega del reality de El Trece.

Desde el pasado jueves, los dos finalistas, Martín Salwe y Alex Caniggia, empezaron a disputarse en primer puesto. Aunque si bien la prueba del lunes fue la que definió todo, los desafíos anteriores los ayudaban a juntar puntos para promediar con el tiempo obtenido en la competencia final. En este marco, los concursantes de enfrentaron en la última H. Antes de enfrentarse, los finalistas recibieron la visita de algunos de sus compañeros y cerraron todas las habitaciones del Hotel juntos. Finalmente, cada uno contó qué se llevaba de su paso por el reality. "Para mi estar acá significó paciencia, amor y nostalgia. Fueron muchos meses y me ayudó a conocer muchas personas. Lo mejor con todo gente", aseguró Alex Caniggia. Por su parte, Salwe aseguró que su paso por El Hotel de los Famosos significaba "crecimiento" ya que había aprendido mucho incluso de sus errores.

Luego de una reñida competencia que combinó destreza física y mental, Caniggia se consagró como el ganador de El Hotel de los Famosos pese a estar lesionado de su tobillo. Con gran alegría, el triunfador se acercó a celebrar con sus compañeros y familiares que fueron a acompañarlos en este momento tan importante luego de haber ganado por una diferencia de pocos minutos.