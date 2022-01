Silvina Luna descolocó a Flor Peña con una pregunta íntima: "¿Me invitarías?"

Silvina Luna estuvo de invitada en Flor de equipo con Floppy Tesouro y sorprendió a Flor Peña con una propuesta muy picante.

Silvina Luna fue como invitada a Flor de equipo y descolocó a Flor Peña con una inesperada pregunta íntima. "¿Vos me invitarías a dormir?", disparó la modelo, conociendo la postura de amor libre que profesa la conductora del programa de Telefe. En su visita al ciclo de Peña, Luna dejó en claro algunas cuestiones con las que se especuló en el último tiempo en las que fue protagonista, como ser la supuesta tercera en discordia de la ruptura de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto.

Silvina Luna fue protagonista de varias polémicas y cuestiones que la colocaron en el centro de la escena. Una de ellas, sin dudas, fue la revelación de la propia modelo sobre las secuelas que le dejaron las operaciones que le realizó el doctor Aníbal Lotocki, quien es juzgado por mala praxis y provocar lesiones a cuatro pacientes. Otro tema que tuvo a Luna como protagonista fue una supuesta mala relación con Floppy Tesouro, en la que la ex Gran Hermano era apuntada como la tercera en discordia por la separación de Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto, amigo de Luna.

Invitadas en Flor de equipo, la conversación entre Silvina Luna, Floppy Tesouro y Flor Peña fue tocando diversos temas hasta que llegaron a cómo son las relaciones en la actualidad, con parámetros algo diferentes a los de otras épocas. "No olvidemos que vos dormiste desnuda con Gustavo Conti", chicaneó la conductora a Luna, que replicó asegurando que ella era "amiguera". En ese sentido, Flor Peña se sintió interpelada y reconoció que Silvina es una mujer como ella. "Somos gauchitas, no pibas que andan por ahí en otra", remató Silvina Luna.

Pero lo que más sorprendió del intercambio fue la filosa propuesta que le hizo Luna a Flor Peña: "¿Vos me invitarías a tu casa, a dormir con tu marido?". Fiel a su estilo, la conductora no dudó y replicó segura. "¡Olvidate que sí!", contestó divertida Peña, que desde hace varios años mantiene una relación abierta con su esposo, Ramiro Ponce de León.

El consejo de Flor Peña a Floppy Tesouro

Meses atrás, Silvina Luna fue acusada de buscar a Rodrigo Fernández Prieto, la actual expareja de Floppy Tesouro, como consecuencia de vacacionar juntos en el Caríbe. “Silvina siempre entró en mi casa como familia. De hecho siempre nos íbamos de vacaciones todos juntos, y cuando yo me separé ella siguió yendo, porque ya tenía un vínculo con mi ex de antes, yo dije que eran como hermanos. Pero ahí empezó el conflicto de cómo iba ella si no estaba yo ¡Pero ella era amiga de él de antes!”, aclaró la propia invitada.

Ante estas palabras, Flor Peña agregó con su habitual humor: “Claro, ahora me quedó claro ¡Pero ahora cuenten la verdad!”. Entre risas, Silvina Luna deslizó: “La verdad es que practicamos el poliamor”, a lo que Floppy respondió: “No, yo soy chapada a la antigua. Vos me tendrías que asesorar”.

Y este fue el pie perfecto para que Flor la cruce y le de una importante advertencia: “¡Mi amor! ¡Vos ahora que tenés novio en Miami! ¡Si no abrís la cabeza te vas a querer matar! ¡Te lo digo por experiencia!”.