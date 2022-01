Silvina Luna contó el insólito accidente que protagonizó: "Ahí la quedó"

Silvina Luna sorprendió a todos al contar en No es tan tarde un insólito accidente que protagonizó hace años.

Silvina Luna pasó por No es tan tarde y reveló un insólito accidente que protagonizó hace algún tiempo. "Pegó un grito terrible y ahí la quedó", se sinceró la modelo en su visita al programa conducido por Germán Paoloski en la sección "El carpetazo". Además, contó detalles sobre su desembarco en Divas Play, la aplicación de contenido adulto en la que también hay otras famosas como Florencia Peña.

Germán Paoloski y su equipo en No es tan tarde suelen conseguir que sus invitados cuenten las anécdotas más divertidas y disparatadas, gracias a lo cómodos que se sienten quienes los visitan. La invitada del jueves pasado fue Silvina Luna y no fue la excepción. La modelo habló de todo y no dudó en responder todas las preguntas que le hicieron en su visita al late night de Telefe, pero donde más sorprendió fue en la sección "El carpetazo".

"Uy, ¡qué fuerte! Hace años, en una estadía en Uruguay, mató a un loro con la cola", reveló de forma inesperada Germán Paoloski. Incrédulos, en el estudio no podían creer las palabras del conductor de No es tan tarde, pero la propia Silvina Luna se encargó de ratificar la información, después de bromear con que si su "cola hablara". "Ay, ¡pobre! Me da mucha pena", comenzó contando la modelo, todavía con pesar por lo ocurrido.

En ese sentido, la ex Gran Hermano aprovechó para brindar más detalles del insólito accidente: "Una amiga, que es re animalera, encontró un lorito en el fondo de la casa, que estaba muy moribundo, y no tuvo mejor idea que dejarlo arriba de una silla". "Yo me levanté dormida y me senté con todo", prosiguió la modelo, recordando aquel inolvidable incidente que muy a su pesar protagonizó.

"Pegó un grito terrible y ahí la quedó", cerró la anécdota Silvina Luna. Además de la sorpresa que generó en quienes estaban en el estudio, también hubo muchas risas ante el insólito relato, del que la modelo no omitió ningún detalle sobre el destino fatal del pajarito.

Silvina Luna se sumó a Divas Play, la plataforma de contenido para adultos

La modelo siguió los pasos de Florencia Peña y se sumó a Divas Play, una nueva plataforma de contenido para adultos. Se trata de una alternativa para las personas que gustan de mostrar su "lado erótico" sin que Instagram los sancione. Para consumir este material inédito, los usuarios deben pagar una suscripción mensual de 15 dólares. "Estoy innovando, probando cosas nuevas y volviendo a reconectar con esa sensualidad que está en mí y que me encanta", contó Silvina Luna sobre su llegada a Divas Play, donde hay "material exclusivo, subido de tono".