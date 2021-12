Silvia Pérez recordó el dramático final de Olmedo: "Muy tomado y desesperado"

Silvia Pérez fue una de las invitadas a Debo Decir (América TV), el programa de Luis Novaresio, y recordó dramáticos detalles de la muerte de Alberto Olmedo, quien fue su pareja hasta el día de su fallecimiento. A pura sinceridad, la actriz, modelo y ex vedette de 66 años repasó que el capocómico estaba demasiado mal en la época previa a su deceso, que tuvo lugar el 5 de marzo de 1988.

La protagonista fue una de las visitantes en el estudio del canal el pasado domingo 5 de diciembre junto con Malena Guinzburg, Mauricio D´Alessandro, Guido Zaffora y Diego Topa. Allí, reveló cómo fue su historia de amor con el "Negro" y resaltó además lo mucho que le costaba lidiar con sus adicciones de todo tipo hacia el triste final de su vida.

Acerca del vínculo amoroso con el rosarino, la actriz contó en Debo Decir (América TV), con Luis Novaresio: “La relación terminó ese mismo día. Él estaba separado, quizá no divorciado... Pero estaba separado porque había sido después del gran escándalo en el que se descubrió que Nancy Herrera estaba saliendo con ´Cacho´ Fontana, algo que salió en las tapas de las revistas". Además, precisó que "el ´Negro´ estaba solo y muy mal, muy tomado durante toda esa etapa... No es que fue cuando él estaba con ella”.

Alberto Olmedo y Silvia Pérez, una pareja que rompió la televisión en aquella época.

Con respecto a la relación que tuvieron durante tanto tiempo, aseguró que fue muy complicado haber sido tan cercana a él por sus adicciones de todo tipo, ya que “fue una circunstancia muy difícil, de mucha confusión de roles, de sentimientos, de emociones... De querer salvar a una persona que estaba al borde de la muerte realmente". Y, acerca de él, confirmó que era verdad lo que se decía sobre su día a día: "Me decía que estaba desencantado, que estaba desesperado... Porque había una situación muy fea que se vivía alrededor, donde todos veíamos lo que pasaba y él no quería verlo por el consumo y por muchos vicios".

Por otra parte, Silvia Pérez opinó que "todo lo que le ocurría a Olmedio tenía su origen en la falta de amor que tenía. Todo el mundo lo amaba y hasta el día de hoy pasa eso. Pero lo importante es amar, no que te amen”. Y reconoció que le costó mucho enfrentar lo cotidiano por los problemas serios que padecía su entonces pareja. “Fue dificilísimo, yo tenía 32 años y me sentía como salvadora, tenía una cierta omnipotencia de decir ‘yo te voy a ayudar’”, indicó.

“A mí se me agudizó toda la parte de deporte, de vegetarianismo, de comida sana y de todo eso porque, de alguna manera, a él le llamaba tanto la atención que existiera una persona como yo en relación a todo esto... ¡Le parecía imposible!", amplió Pérez. Y, para cerrar, explicó el paso a paso del comienzo del desenlace del santafesino: "Una vez, durante una semana o quizá un poquito más, él dejó de consumir absolutamente todo y se apagó totalmente porque era algo que no podía manejar. Él decía: ‘Yo sé hasta donde puedo, lo dejo cuando quiero’. Y no. Pero yo era muy chica y fomentaba eso: ‘Vamos a la playa, vamos a nadar...’. Después, la mayor parte del tiempo era verlo hacer eso, sentir esa impotencia y tratar de rescatar algo que yo no conocía en ese momento”.

Cómo murió Alberto Olmedo

El 5 de marzo de 1988, el "Negro" falleció a los 54 años en plena temporada en Mar del Plata, donde protagonizaba la obra Éramos tan pobres: cayó al vacío desde el balcón de su departamento ubicado en el piso 11 del edificio Maral 39. En ese momento, se encontraba junto a Nancy Herrera, quien luego confirmó públicamente que estaba embarazada del artista. Sin embargo, según contó Silvia Pérez, compañera suya en el elenco de teatro, hasta ese momento el creador de No toca botón había mantenido una relación sentimental con ella.

La última noche del rosarino estuvo repleta de excesos: sexo, champagne, descontrol, drogas y tabaco habrían formado parte del cóctel explosivo de un personaje que brilló en la televisión argentina pero que tenía vicios de toda índole que lo llevaron a culminar de la peor forma.