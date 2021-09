Sigue la guerra: la venganza de la China Suárez contra LAM por haberla humillado

El periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito, se burló de la China Suárez y ella respondió de la forma menos esperada.

La China Suárez tomó una fuerte decisión con respecto al programa de chimentos Los Ángeles de la Mañana (LAM), conducido por Ángel de Brito. Resulta que Ángel había entrevistado a Pampita y, en medio de la charla, le preguntó cómo es su relación con la China, actriz y expareja de Benjamín Vicuña, con quien Pampita estuvo casada y tuvo cuatro hijos: Bautista, Blanquita, Beltrán y Benicio. Al mencionar a Suárez, de Brito hizo una crítica desafortunada hacia ella.

Todo empezó cuando el conductor de LAM cuestionó la reciente decisión de la China, quien viajó a Madrid para ir al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. “Es preciosa, pero allá no la conoce nadie”, largó de Brito. Justo después de esta declaración, Suárez, ya cansada de las opiniones constantes de los medios sobre su vida personal, tomó acción y bloqueó a LAM de su cuenta de Twitter.

Al notarlo, la producción del programa publicó una captura de pantalla que lo comprueba. “Bloqueados”, postearon, y arrobaron a la China. Cuando de Brito le preguntó a Pampita cómo es su vínculo actualmente con Vicuña y Suárez, quienes se separaron recientemente, ella declaró: "Tengo muy buena relación con ella y quiero mucho a sus hijos”.

Con respecto a la relación de Pampita con Benjamín Vicuña, la conductora de Pampita Online contó que se llevan bien porque la prioridad son sus hijos. "No nos exponemos. El tema de criar a los chicos hace que tengas que priorizar el bienestar de ellos y eso nos pasó desde el principio. Fue desde el primer momento que los chicos eran muy chiquitos, eso es lo importante acá”, explicó.

¿Por qué se separaron Benjamín Vicuña y la China Suárez?

Hay varias versiones en torno a la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña. Uno de los más fuertes es que él la había engañado meses atrás con una mesera cordobesa, durante un viaje por trabajo, mientras estaban en un momento de crisis matrimonial. Sin embargo, tanto la tercera en discordia como Suárez y él lo negaron todo y dijeron que era mentira.

“Como rompen los huev… con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea. ¡Paren ya, por favor!”, pidió la exestrella de Casi Ángeles, y aseguró que su separación fue por otro motivo. “Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples. Nos queremos un montón, está todo bien y nos separamos bárbaro, aunque eso no venda”, agregó.

Por parte de Benjamín, se mostró bastante reservado sobre el tema pero la periodista Laura Ufbal reveló que se había comunicado con su familia, que aparentemente, está muy enojada con la China porque fue ella quien le rompió el corazón a él, justo después de que Vicuña gastó una fortuna de su patrimonio para comprar la casa en donde ella ahora vive con sus hijos.

Esta casa es una mansión ubicada en Chacras de Murray, en Pilar. Según los allegados del actor, tuvo que vender acciones para comprarla. "De Chile nos llega la versión de que el actor estaría muy triste porque la actriz le dijo que 'ya no lo amaba' un mes después de haber puesto la nueva casa comprada en un barrio privado de Pilar, a nombre de ella, madre de sus hijos”, anunció Laura.