Sebastián Yatra confesó por qué cortó con Tini Stoessel: "Complicado"

Sebastián Yatra sacó a la luz todos los detalles sobre su ruptura con Tini Stoessel durante una charla íntima con Susana Giménez.

Sebastián Yatra abrió su corazón y contó la verdad sobre su separación con Tini Stoessel, la cual anunciaron en 2020 a través de un comunicado en conjunto. Si bien en aquel entonces habían blanqueado su ruptura, siempre fue un tema del que evitaron hablar. Ahora que ya pasaron dos años, el artista respondió varias preguntas que habían quedado sin respuesta.

A pesar de que el cantante colombiano guardó silencio durante meses, no pudo escaparse de Susana Giménez, quien lo acorraló en una entrevista y le preguntó sin tapujos qué fue lo que realmente pasó con Tini. Esta escena fue grabada en el marco del documental que hicieron juntos, Susana, Invitada de Honor (Telefe).

La diva le hizo esta pregunta mientras manejaba su auto durante un paseo con Yatra. Al tratarse de un reality, toda su charla íntima quedó registrada por las cámaras. "No puedo estar con vos y no preguntarte por Tini porque ella nació en mi programa. Y yo te conocí con ella y me encantó la pareja y todo lo demás", comenzó Susana.

"Y bueno, como siempre, esa clase de amor por ahí a veces se termina. El amor de amigos no...", sumó la conductora, dándole el pie a Yatra para revelar todo sobre su ruptura con Stoessel. "Sí. Muchas veces las personas ven que si las cosas no duran para siempre son un fracaso y no es así para nada", reflexionó el músico.

Susana coincidió y le remarcó que además es muy difícil "mantener un amor a 8 mil kilómetros de distancia", tal como le ocurrió con Tini. "Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas. Hay que tener una madurez muy grande para tener una relación a distancia. Si es complicado para cualquier persona, imagínate en el ojo del huracán, con todas las luces apuntándote", le contestó Yatra.

Y aprovechó la situación para pedirle un consejo a la diva y preguntarle cómo vive sus relaciones sentimentales siendo tan mediática. "¿Cuántas relaciones expuestas has tenido?", indagó el cantante, a lo que Giménez respondió: "Bastantes". "Y me imagino que lo has aprendido a manejar con el tiempo, ¿no?", le preguntó el artista. "Sí, por eso estoy sola", respondió Susana entre risas.

La otra cara de la separación de Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Tini Stoessel también se mostró muy reservada sobre su separación, aunque en varias entrevistas manifestó que fue algo muy doloroso para ella. Según varios rumores, fue Yatra quien tomó la decisión de terminarle porque ya no estaba enamorado, mientras otras versiones aseguran que le fue infiel.

"Se aburrió y la soltó. Está todo confirmado que la dejó en plena pandemia cuando ella estaba más enamorada", reveló Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece). Karina Iavícoli confirmó esta información y sumó otros detalles: que en aquel momento "la que se metió en todo fue la Danna Paola", cantante mexicana. "Esa chica dicen que es breva, que es medio terrible. Dicen que lo empujó a dejar a Tini", cerró la panelista.