Estevanez busca concientizar a aquellos a los que todavía no les pasó algo así.

Sebastián Estevanez reapareció en vivo en la televisión argentina y se refirió a aquel traumático episodio que le tocó vivir a fines de agosto de 2020, cuando por un accidente doméstico casi se quema vivo: "No puedo mostrar ninguna foto porque si las llegan a ver se desmayan, yo pensé que me moría", comenzó durante este martes por la tarde en la entrevista virtual con Intrusos, por América TV.

Sin embargo, luego de la insistencia de los panelistas que estaban en el piso, aseguró: "Las voy a mostrar para concientizar a la gente, para que no le pase a nadie más. Porque no es joda, vos decís 'no me va a pasar nada' y te pasa. Yo pensé que nunca me iba a pasar esto... Así tenía la cara. Estaba hecho m...", explicó el actor de 50 años mientras en la pantalla se veían las imágenes con su cara en carne viva.

Esa jornada fatídica, Estevanez quiso encender un fuego y, como la madera no prendía, le echó alcohol, lo que hizo que el bidón del mismo le explotara cerca de su rostro. "Yo les mostraba las fotos a todos porque quería que no le pase a nadie más, pero todo el mundo me decía 'no muestres las fotos porque se van a viralizar'", reveló el artista, a lo que respondió "Y yo les decía 'que se viralicen, si yo no quiero que le pase a nadie más'". Y completó: "Porque si vos me ves ahora a mí, decís 'fue una boludez lo que le pasó'. Y no, no es una boludez, no quiero que le pase a nadie".

Sebastián Estevanez, toda una vida en la actuación

El hijo del reconocido productor Enrique "Quique" Estevanez comenzó su carrera a los 25 años, en 1996, con el papel de Rolo en la telenovela Gino. Más tarde llevó una cabo una extensa trayectoria, con papeles secundarios y principales, donde se destacó tanto en la televisión como en el cine. Algunas de sus labores más recordadas fueron en Infieles (2003), Amor en custodia (2005), La dueña (2012) y Dulce amor (2012-2013)

Actualmente, está en pareja con Ivana Saccani y tiene tres hijos: Francesca (nacida en 2007), Benicio (2011) y Valentino (2015). Víctima de las burlas por su trabajo en reiteradas oportunidades y acusado de estar allí sólo gracias a su padre, "Seba" disfruta del día a día y mucho más ahora luego de haberse salvado de milagro según él mismo relató.