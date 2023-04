Se viralizó un escandaloso "chat" de Tinelli contra Guillermina Valdés: "Interesada"

En Socios del Espectáculo mostraron al aire un supuesto "chat" de Marcelo Tinelli, creado con inteligencia artificial. Qué fue lo que dijo el bot del "Cabezón".

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron hace bastante tiempo. Sin embargo, siguen siendo noticia por diferentes sucesos que ocurren en la vida de ambos, aunque en esta ocasión el motivo de su protagonismo está directamente relacionado a un supuesto chat en donde el conductor dispara contra su expareja.

En Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares utilizaron la inteligencia artificial para hablar con un supuesto Marcelo Tinelli del ChatGPT. Al ser consultado por Valdés, el bot del "Cabezón" contestó: "No estoy más. Guillermina es una interesada, cuando se enteró que la gente no me quiere más, la abandonó. Pero yo no tengo la culpa si los argentinos son unos pelotudos amargos”.

“Es honesto, pero pará. Recordemos que todo lo que dice este personaje es inventado. Esto es la inteligencia artificial. Es el chatGPT que responde, es un Tinelli aleatorio, un Tinelli de inteligencia artificial”, remarcó Rodrigo Lussich. Acto seguido, el conductor le preguntó al bot si Marcelo Tinelli está de novio, a lo que este respondió: "Me gustaría. Pero en Argentina no hay minitas que se la banquen. No quieren a un tipo con mucha guita que labura como yo. Solo quieren a un tipo que les mienta y les haga promesas pelotudas”.

Criticado por su tintura rubia en el cabello, el ChatGPT de Marcelo Tinelli contestó muy enojado: "Me pinto como me sale el orto. Vos no vas a decirme cómo tengo el pelo, pelotudo. Soy yo el que manda en Argentina. No te olvides porque te lo recuerdo”. Inmediatamente, este episodio se hizo viral en las diferentes redes sociales.

Tinelli definió al jurado del nuevo Bailando en América TV

Marcelo Tinelli ya tendría el jurado definido para la nueva versión del Bailando, que regresará a la pantalla pero lo hará en América TV tras su desembarco como figura y también como gerente artístico. Inclusive, el conductor ya habría hablado con los cuatros jueces que formarán parte de la competencia y está listo para empezar con el casting de bailarines y coaches.

Después de casi dos décadas como figura excluyente en El Trece, Marcelo Tinelli dejó el canal del Grupo Clarín y se mudó a América TV, donde también desembarcó como gerente artístico. Mucho se especuló con qué producto llevaría adelante el conductor en su llegada a la pantalla de América, pero rápidamente el propio Tinelli confirmó que lo haría con Showmatch y una nueva versión del Bailando. Prácticamente de inmediato comenzaron los rumores sobre quiénes serán los encargados de impartir justicia y qué famosos competirán.

Según detalló Diario Show, los jueces para el regreso de uno de los productos más exitosos de Tinelli son: Carolina "Pampita" Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito. Si bien todavía no están cerrados sus contratos, el conductor ya tiene el "sí" de los cuatro, con quienes ya habló sobre lo que se viene en la pantalla de América TV.