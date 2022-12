Se supo qué programa reemplazará a Canta Conmigo Ahora en El Trece

Un ciclo de entretenimientos tendrá su segunda temporada en El Trece tras el finde de Canta Conmigo Ahora. El ciclo de Marcelo Tinelli terminará antes de Navidad.

El contrato entre Canta Conmigo Ahora y El Trece termina el 22 de diciembre y ya se sabe qué programa volverá a la pantalla en el prime time. Se trata de El Gran Juego de la Oca, el ciclo que tuvo como presentadores a Dani "La Chepi" y "El Pollo" Álvarez.

El ciclo fue sacado de la grilla de El Trece a principios del 2022 por bajas mediciones de audiencia pero en este caso la emisora le dará una segunda chance. Según informó el periodista Pablo Montagna en La Nación, El Gran Juego de la Oca volverá a la pantalla el 26 de diciembre.

Adrián Suar se pronunció sobre las posibilidades de que el ciclo de Marcelo Tinelli regrese a la pantalla de El Trece y enunció: "Estamos hablando. No el primer semestre, pero a lo mejor el segundo semestre puede ser que vuelva. Vamos a hablar", en diálogo con Implacables, el ciclo de Susana Roccasalvo conduce por El Nueve.

El Pollo Álvarez sobre la conducción de El Gran Juego de la Oca con Dani La Chepi

"Nos dimos cuenta que somos muy parecidos. Somos la misma uva, usamos el mismo idioma. Se van a sorprender. Conduce como si estuviese hace 20 años en la tele. Nos llevamos muy bien, ojalá se note en la pantalla", comenzó su descargo el conductor de televisión sobre su química con su compañera. Y agregó: "Se armó un equipazo detrás de cámara también, mucha gente de producción, artística, efectos especiales. Es una mega producción. Festejo que la televisión argentina apueste a algo tan grande, con tanta producción, tanto laburo y para la gente".

Álvarez habló sobre la dinámica del programa de juegos, a principio de enero del 2022 en diálogo con Ciudad, y soltó: "Son 63 casilleros, hay cuatro participantes y el primero que llega al casillero 63 va a ganar un montón de plata. Ya estuvimos grabando y ganaron un montón de plata. En el medio se van a entretener".

"Es muchísimo, pero es así. Creo que todavía no me hice cargo. Tuve momentos de muchos nervios, ataques de pánico, pensaba "no sé si quiero estar acá", "¿para qué dije que sí?". Pero por suerte me tocó un gran compañero que me apoyó todos los días así que gracias Pollito", enunció "La Chepi" sobre la conducción del ciclo de El Trece que no logró pasar de marzo en pantalla.