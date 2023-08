Se pudrió todo en América TV entre dos importantes figuras: "Vieja whiskera"

Varias figuras de América TV protagonizaron un tenso momento al aire en las últimas horas. Qué sucedió.

En las últimas horas se produjo un momento de extrema tensión en la pantalla de América TV, donde varias figuras de la señal se enfrentaron por la repudiable actitud de uno de los protagonistas de la discusión. "Vieja whiskera", disparó picante uno de las estrellas del canal del Grupo América que se peleó con su compañero.

Walter "Alfa" Santiago tuvo unos días complicados: en un viaje a Chivilcoy dio positivo de alcoholemia y le retiraron el registro de conducir. Tras esta lamentable situación, en Polémica en el bar quisieron saber qué le había sucedido al ex Gran Hermano, que siempre se muestra como un gran conocedor de autos y todo lo que lo rodea.

Mientras hablaban de otro tema, Marcela Tinayre le remarcó a Alfa que no podía hablar porque estaba "en penitencia" por lo que había sucedido. "¡Borracha! ¡Callate, borracha!", le gritó Flavio Mendoza. Molesto, Alfa lo frenó reclamándole que no le permitía decirle eso.

"Ah, ¿no te permito? Y casi te sacan el auto", retrucó el coreógrafo y productor teatral, al tiempo que el ex Gran Hermano insistió en que no le habían sacado el vehículo e intentaría explicar lo sucedido. Mientras Alfa quería seguir hablando, quien lo frenó fue la propia conductora, Marcela Tinayre: "¡Pará, Alfa! ¡Hablás arriba mío y no te entiendo un carajo!".

El descargo de Alfa tras el test positivo de alcoholemia

"Fue una infracción de tránsito totalmente normal, no soy ningún asesino, no soy borracho, no estaba drogado. Lo único que hice fue tomar una copa de vino Malbec y cuando vino Karina para brindar tomé una copa de champagne", contó el sexagenario. En ese sentido, agregó que al salir, estaban los agentes de tránsito que le hicieron el test que le dio 0,6.

"Entonces, me bajé del auto, otra persona condujo el auto. Mañana tengo que ir al juzgado de Chivilcoy, solucionar y pagar la multa. Me retuvieron la licencia. Tengo el acta y puedo circular con el acta", sumó. Entonces, Marcela Tinayre se mostró contrariada porque Alfa no sabía que en la provincia de Buenos Aires rige la medida de "alcohol cero" al volante: "Vos que sos un tipo que estás todo el día arriba de un auto, hablás de auto, y nos quemás la cabeza. No sabías que es 0.0 el test de alcoholemia?".

"No, yo pensé que era 0,5. Me dieron para soplar, y soplé como si fuera un huracán. El tema está en que tomé y me fui. Si yo me quedaba media hora conversando, se me iba", concluyó Alfa.