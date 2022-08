Se pudrió: Suar confesó el dato íntimo que "nunca" contó de Araceli González

Adrián Suar se pudrió y contó todo sobre Araceli González. Lo hizo en diálogo con LAM.

Adrián Suar decidió contar todo sobre Araceli González. El dueño de Polka fue marido de la actriz argentina entre los años 1997 y 2002, y juntos concibieron a "Toto" Kirzner, quien también logró insertarse en los medios y se gana la vida como actor en diferentes producciones. Sin embargo, su relación hoy por hoy es muy distinta.

Lo cierto es que Adrián Suar, más allá de haber formado una familia con Araceli González, tomó la determinación de hablar y mostrarse muy distante de su exesposa y de la publicación de asuntos personales. En diálogo con LAM, aseguró: “Ana es una actriz que siempre me gustó y me gusta como actriz. La arengué mucho más de lo que se arengó ella. Yo volvería a trabajar con ella, pero ella declaró que no. Y se lo respeto. Yo no dirimo las cosas ahí. No soy mediático. Tuve que salir a hablar porque la prensa iba a buscar a Tomás, que se está formando. Cuando intervienen este tipo de cosas yo siento que no le hacen bien”.

“Sentí que ella había faltado a la verdad. Sobre todo en lo que se había dicho que no estaba hecha la división de bienes. Me enojé. No soy careta. Dijo algo que era falso. La división de hizo hace 17 años. Y el 10% que queda eran cinco para mí y cinco para ella, según la Justicia”, continuó Adrián Suar, quien agregó: "Me dolió mucho porque en un momento tan delicado de lo que se está sucediendo con las mujeres, el hecho de poner en la bolsa que ‘las mujeres nos tenemos que defender’. Ensuciar una causa tan fuerte con estas cosas… A mí no me gusta la manzana venenosa”

Haciendo un balance de lo que fue su relación con Araceli González, Adrián Suar analizó: “Después, puede tener razón en las cosas que dice. No fue un buen vínculo el que tuvimos. Y yo lo lamento. Aprendí mucho de ella. Fue una gran maestra, en un punto de mi vida, de lo que volvería a hacer. Yo seguramente lo fui también para ella. Después, puede decir lo que quiere. Yo también pienso cosas de ella que no me hicieron bien, pero nunca las dije públicamente”.

Inesperado: Adrián Suar se metió en la polémica por Piñón Fijo

Adrián Suar se sumó a la polémica de Piñón Fijo y opinó públicamente del escándalo que protagoniza el payaso cordobés. En medio de la polémica, las acusaciones y las declaraciones que salen a la luz dentro del entorno del animador infantil, el reconocido productor habló del tema en televisión.

Interceptado por el móvil de LAM, programa que conduce Ángel De Brito por la pantalla de América TV, Adrián Suar hizo declaraciones públicas sobre el escándalo que envuelve al payaso cordobés. "Me fui enterando hoy un poco, pero no estoy muy empapado. No tengo idea qué fue lo que pasó", empezó por decir el actor un tanto esquivo a la polémica.