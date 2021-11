Se plantó una figura de ShowMatch: "No vuelve hasta que le paguen"

Tras el reclamo de Ángel de Brito, conductor de LAM, una estrella de La Academia de ShowMatch se quejó de que todavía no le pagaron el sueldo.

ShowMatch resonó en los medios y en las redes sociales esta semana, después de que se diera a conocer el reclamo por parte de una de las estrellas de La Academia. Según varias personas, son varios los que estarían sufriendo una falta de pagos por parte del canal.

Todo empezó cuando el periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) publicó un tweet reclamando que todavía no le habían pagado su sueldo, diciendo: “Me gustaría cobrar puntual, ¿a ustedes?”. Aunque al rato eliminó su tweet, miles de usuarios hicieron capturas.

A partir de esto, el periodista Nacho Rodríguez publicó un tweet al respecto en sus redes sociales: “Tensión en #Showmatch por el no pago de sueldos, no solo fue el tuit de Ángel De Brito el detonante, sino que Jimena Barón no vuelve hasta que no le paguen”, publicó.

Tweet publicado por el periodista Nacho Rodríguez.

“Mientras tanto la #DivaDelCero será su reemplazo hasta nuevo aviso. Además, la crisis con Marcelo Tinelli y sus figuras es cada vez más tirante. Anoche se vivió una noche caliente en #Baires ya que Marcelo se siente más traicionado que nunca”, puso en otro de los tweets.

“Siempre les digo que en #LaFlia hay SERIOS problemas económicos, sobre todo de pagos de sueldos. Ángel publicó ‘ME GUSTARIA COBRAR PUNTUAL, ¿A USTEDES?’ que luego borró. Es evidente, un nuevo retraso de sueldos en la productora y el escandalo aun no comienza”, dice otro de sus posteos.

La demanda millonaria que afronta Jimena Barón

Por otra parte, Barón está afrontando una demanda civil enorme por un show musical fallido en 2020, que aparentemente, podría generarle muchos problemas en sus ingresos. Resulta que, en agosto del año pasado, ella tenía programado un show en Villa La Angostura en el evento La Fiesta Nacional de los Jardines.

En ese momento, Jimena sufrió la cancelación de muchos shows por una canción que había lanzado, Puta, que promocionó en formato de afiches de prostitución en las calles. Al igual que otros eventos, la Municipalidad de Villa La Angostura decidió bajar el show. Como el equipo de Barón no les devolvió el dinero, la municipalidad reclamó que había invertido una suma de 2 millones de pesos en ella, entre estadía, viáticos y demás gastos, y que no les habían devuelto “ni un solo peso”.

A pesar de que es cierto que la municipalidad la contrató por 2.200.000 de pesos, Pablo Requejo, el auditor municipal, después señaló que se había devuelto el caché por 1.500.000, por lo que faltaban los 700 mil restantes, que todavía siguen en disputa.