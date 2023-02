Se metió un intruso en la casa de Gran Hermano y asustó a todos en Telefe: el video

Ocurrió una situación en la casa de Gran Hermano que descolocó a todos. El intruso que puso nerviosos a los participantes en Telefe.

En Gran Hermano se vivió una situación tensa con un intruso que quiso entrar a la casa y asustó a los participantes del reality show de Telefe. El video del momento se volvió viral y en las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones, ya que no fue publicado por el canal.

"Me preparé meses para esto. Empecé con uno de juguete, que no se compara con un profesional por la cámara y el manejo. Después tomé clases, no fue fácil", expresó Matías Lema, el dueño del drone que sobrevoló el patio de la casa de Gran Hermano que dialogó con Juan Etchegoyen por Mitre Live. Todo sucedió en la tarde del domingo 5 de febrero, cuando de repente, Julieta Poggio advirtió sobre esta presencia.

"¡Un drone, mirá! ¡Allá arriba!", dijo la joven. Esto generó la reacción de Walter "Alfa", quien mientras lo observaba, agarró un almohadón comenzó a sacudirlo hacia arriba con el objetivo de derribarlo. "¡Está bajando chicas!", gritó Julieta junto a las demás participantes.

"Me costó un huevo encontrar la casa, no fue fácil y cuando lo metí no podía creerlo. Yo lo tiré, lo ingresé, estuve 10 minutos en la calle y no pasó ni un policía ni seguridad. Hice algo que fue divertido para publicitar mi canción pero tranquilamente puede ir cualquier loco y tira una bomba, no hay seguridad", sostuvo Lema. Los participantes que se toparon con el artefacto fueron Julieta, Daniela, Camila y "Alfa".

Fraude en Gran Hermano: el video que incomoda a Telefe

En las últimas horas se desató una polémica que dejó muy mal parada a la producción de Gran Hermano. Luego de la gala de eliminación de Telefe en la que Ariel Ansaldo perdió el mano a mano ante Julieta Poggio, se viralizó un video en el que una fanática denunció fraude en la votación.

La denuncia se conoció a través de un video de TikTok en el que una espectadora de GH intentó sumarse a la votación final del programa: en el mismo, una mujer intentó votar a Julieta para que abandone la casa y no pudo por un "error del sistema". En cambio, cuando intentó votar a Ariel a modo de prueba, la aplicación funcionó correctamente.

"Fraude en Gran Hermano. Julieta se quedó por trampa", tituló el usuario de la mencionada red social. Y finalmente, la fanática disparó duras declaraciones contra la producción del programa: "Los de Gran Hermano son un fraude. Quiero votar a Julieta y ponerle 5 votos... y no me deja. Ahora..., si quiero votar a Ariel y le pongo 5 votos..., me deja". Lo curioso es que no es la primera vez que se da una denuncia de este tipo en las redes sociales.

Lo cierto es que otros usuarios y usuarias de las redes también acusaron de "fraude" y "acomodo" de Julieta Poggio en el exitoso reality show, que mientras tanto alcanzó un pico de 24,6 puntos de rating, el más alto de la presente edición, y un promedio de 22,3.