Se filtró un video de Marcelo Tinelli con Flor Peña: "Se puede comer"

Marcelo Tinelli y Flor Peña, protagonistas de un fogoso video que se filtró en las redes sociales. El conductor de El Trece y la conductora de América, muy cerca el uno del otro.

Marcelo Tinelli y Florencia Peña son protagonistas de un fogoso video que se filtró en las redes sociales. El mismo alimentó los rumores de romance entre ambos, siendo "El Cabezón" un hombre soltero y la conductora una persona casada que mantiene una pareja abierta con Ramiro Ponce de León.

El video en sí se dio a conocer masivamente en LAM, programa que conduce Ángel de Brito. En el mismo se observa a Marcelo Tinelli muy cerca de Florencia Peña en el contexto de una fiesta: el líder de LaFlia se acercó demasiado a la conductora de América y crecieron las especulaciones.

En LAM aludieron a la teoría de que la supuesta relación entre Tinelli y Flor Peña no habría caído bien a Guillermina Valdés. De hecho, hace unos días se refirió a él como "el papá de su hijo". "Estamos muy bien, la vida me ha dado la oportunidad de tener un hermoso vínculo con el papá de mi hijo, y eso para mí es todo. Nos respetamos, nos queremos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Hablamos diariamente sobre Lorenzo, lo que es mejor para él", aseguró la expareja de Marcelo.

La bomba de Ángel de Brito: "¿Marcelo está saliendo con Flor Peña?"

"El Marcelo soltero...Se separó de Guillermina hace un tiempo. Está saliendo de joda, bastante. ¿Está saliendo con Flor Peña? Ayer vi un video donde andaban muy amigos los dos", exclamó Ángel de Brito, preguntándole a su entrevistado "El Tirri". Lejos de esquivar la consulta, el primo de Tinelli respondió: "¿Con quién? No...bueno, ayer el día del amigo. Son amigos. Ella es poliamor, se puede comer a Marcelo. Fueron familia, pero están como muy cerca. No son amigos. Una despedida con Marcelo anda bien".

Con fecha definida, Tinelli ultima detalles para su regreso a la TV

Canta conmigo ahora, el certamen conducido por Marcelo Tinelli que adaptará el exitoso formato All Together Now para la TV argentina y en el que los participantes deberán convencer con sus performances a un amplio jurado de 100 figuras nacionales e internacionales, podrá verse desde el próximo lunes 25 a las 22.30 por la pantalla de eltrece.

Entre la centena de jueces y juezas que conformarán el panel que decidirá quiénes avanzan al podio de ganadores se encuentran nombres propios de la talla de Cristian Castro, José Luis "El Puma" Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys "La Bomba" Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, El Tirri, Magui Olave y Cande Tinelli.

Desde sus asientos, evaluarán el abanico de géneros de las distintas presentaciones de los participantes, que tendrán la tarea de conseguir que los integrantes del jurado se pongan de pie, presionen un botón y canten junto a ellos para obtener la posibilidad de avanzar en el camino hacia el primer puesto.