Se filtró un preocupante video de Juana Viale al volante: "Tengo miedo"

La conductora de televisión reveló uno de sus mayores temores. Juana Viale reconoció haber superado uno de sus miedos más grandes.

Juana Viale hizo un posteo en sus redes sociales y así reveló cuál es uno de sus mayores miedos al volante. La hija de Marcela Tinayre compartió un video para mostrarle a su público que pudo superar el temor que la paralizaba y mostró su espíritu aventurero una vez más.

La actriz de tiras como Malparida y Mis Amigos de Siempre subió a su cuenta de Instagram un video que la mostró al volante de su moderno automóvil en un terreno montañoso. "Yo le tengo miedo al ripio", pronunció la conductora de Almorzando con Juana, ciclo nominado a los próximos Martín Fierro, mientras manejaba y una persona sentada en el lugar del acompañante la grababa.

La artista no adhirió ningún texto en el pie de foto de su posteo pero recibió un sinfín de mensajes en la sección de comentarios, algunos escritos con tintes críticos y otros, adulatorios. "Se piensan que Juana nació ayer, que el cinturón, que la raya amarilla, que como agarra el volante. Dejen vivir, acá se ve a una mujer viajando feliz", "Lo que me gusta de Juanita es que es de ésas flacas que te maneja cualquier vehículo. Nada de cancherismo, cero prepotencia al volante", "Lastima que sos macrista te adoraría sos genial" y "Si me das una camioneta 'de arriba' como está cualquiera es ídola" fueron algunos de los comentarios que la gente le dejó.

La revelación de Juana Viale sobre su vida amorosa

La actriz habló sobre su presente sentimental en diálogo con el notero de Socios del Espectáculo, ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece. "El último chequeo médico, ¿cómo está ese corazoncito?", le preguntó en tono picaresco el periodista. Por su parte, Viale siguió en sintonía de la analogía planteada por el cronista y respondió: "Todavía no me hice ningún chequeo médico, no sé si tengo corazón. No me tienen que preguntar nada".

Al mismo tiempo, hace algunos meses corrieron rumores relativos a un romance de Viale con el empresario Mauricio Filiberti. "Es íntimo amigo mío, es amigo de toda mi familia. La fantasía corre por parte de ustedes. Es íntimo amigo mío, íntimo amigo de mi marido Marcos, somos amigos de toda la vida. Eso es tu fantasía, no es mi fantasía", pronunció al respecto Marcela Tinayre.