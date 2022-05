Se filtró un fuerte audio de Carmen Barbieri: "Me duele"

Yanina Latorre contó algunos de los detalles que se podían oír en el polémico audio.

Se filtró un audio con polémicas declaraciones de Carmen Barbieri. En medio de la preocupación que vivió por el accidente de su hijo, Fede Bal, la capocómica quedó envuelta en un escándalo luego de que salieran a la luz unas grabaciones que la comprometen. En este contexto, se conoció que los audios se filtraron luego de que una persona "los vendiera a la prensa".

Durante una de las últimas emisiones de LAM, el panel entrevistó a Marcelo, el dueño de la empresa de parapentes con la que se accidentó Fede Bal. Sin embargo, en medio del diálogo, Yanina Latorre rememoró una polémica situación: en el pasado, el invitado había tenido una actitud aberrante contra Carmen Barbieri al difundir unos audios privados de ella.

Luego de las fuertes declaraciones de la panelista, Ángel De Brito despidió al invitado y explicó la situación. Hace unos años atrás, Carmen Barbieri mantuvo un romance con Marcelo, pero él filtró unos audios personales que ella le envió y la relación terminó de forma abrupta. "El tipo vendió un audio donde ella decía 'me duele... después de...'", reveló Yanina.

"Ese audio se vendió y salió en vivo en un programa. Carmen se asustó y no quiso seguir con él", continuó Yanina Latorre sobre el grave accionar de Marcelo, el "exnovio" de Carmen Barbieri. "En una gira en Paraguay el tipo se le metió en el cuarto y después en el verano algo tuvieron. Pero parece que él vendió un audio donde decía que a Carmen le dolía algo. Pia debe saber. Es grave porque el audio tiene la voz de Carmen, la expone", cerró el tema la panelista y generó gran indignación en el panel.

El dolor de Carmen Barbieri por el accidente de su hijo

A penas se enteró del accidente de su hijo en Brasil, Carmen Barbieri viajó de inmediato al país vecino para acompañar a su hijo en esta situación. "Me agarraron bajón. No la estoy pasando bien", confesó la conductora al aire de su programa, Mañanísima.

"Las buenas también están. No puedo ser desagradecida a la vida. Yo salí de un coma, estoy viva y estoy trabajando... Ya estoy llorando. Yo veo el lado malo, sí, me pasan muchas cosas. Y estoy un poco cansada porque todo es una seguidilla. Pero estoy muy agradecida, Dios me da la oportunidad de salir adelante", continuó Barbieri.

Por último, la artista aseguró que no tenía intención de ponerse en un rol de lástima pero que "la agarraron en un mal día". "Hoy me agarraron golpeada", sentenció.