Se filtró la noticia menos pensada de Alejandro Fantino: "Última cena"

Se reveló una noticia del conductor que cambiaría por completo su rumbo en los medios.

Alejandro Fantino está atravesando un buen momento laboral con Neura, su canal de streaming. La buena repercusión del ciclo logró que los productores pongan atención en el conductor y le ofrezcan un trato difícil de rechazar en la televisión: el detalle de las filtraciones del nuevo programa de televisión de Fantino.

Según publicó el sitio web de la periodista Laura Ubfal, Alejandro Fantino podría regresar a la televisión de la mano de una productora independiente en la pantalla de El Nueve. La propuesta es un ciclo semanal llamado La última cena e iría los días sábados, de 21 a 23.

Sobre el contenido, el programa tendría "entrevistas y estaría dedicado a los temas que hoy le interesan". Para sellar el acuerdo, Fantino se reunió con Leandro Camani y RedCube, que producirá el programa, y con Sebastián Rollandi y Diego Toni, responsables de programación de El Nueve. “Leandro Camani me ofreció la sinergia entre Neura y la TV abierta, me gustó la idea, me gustó la productora y ahora soy como un jugador de fútbol, cuando me llamen para firmar, firmo”, indicó el conductor al mencionado medio.

Nacido hace 51 años en San Vicente, Santa Fe, Fantino se inició en los medios como relator deportivo y periodista de fútbol, y condujo ciclos de enorme llegada, como el clásico Mar de fondo, que sumó siete temporadas entre 1999 y 2005 en la medianoche de TyC Sports. Más volcado a la actualidad y la política, en América ideó y condujo más de 10 temporadas de Animales Sueltos, que comenzó como late night show y luego pasó a ser un programa de entrevistas, para reconvertirse más tarde en uno de actualidad, discusión y análisis de la coyuntura nacional con panelistas.

Fantino hizo una impactante revelación sobre su futuro: "Hijos"

"Tengo muchas cosas que me han pasado en la vida, gracias a Dios todas buenas, como por ejemplo conocerla a Coni. Estoy con Coni con planes de agrandar la familia”, reveló Fantino días atrás en una entrevista con Susana Roccasalvo para Implacables (El Nueve) La revelación de Fantino llega luego de más de cuatro años de relación junto a Mosqueira, aunque el conductor ya había deslizado en otras oportunidades su deseo de volver a ser padre. Él ya tiene a Nahuel, de 32 años, mientras que su esposa no tiene hijos. “Ojalá que Dios quiera que vuelva a ser padre y con Coni”, dijo al aire hace algunos años e incluso afirmó que se veía como papá de mellizos.