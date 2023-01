Se filtró el excéntrico nombre que le pondrá Alex Caniggia a su hija

A semanas de haber confirmado que esperan a su primer hijo, se conoció el nombre del bebé que tendrá el conductor con la bailarina.

La noticia de la llegada del primer hijo de Alex Caniggia y Melody Luz generó gran conmoción en el mundo del espectáculo. Sin embargo, a tan solo semanas de haber confirmado que van a ser padres, se filtró el excéntrico nombre que le pondrán a la bebé.

Fue durante la emisión de Socios del Espectáculo del 26 de enero que Adrián Pallares contó la información que le había llegado de "buena fuente". En primer lugar, el conductor aseguró que la pareja está esperando a una nena y confesó que ya tienen el nombre definido.

En este marco, Pallares también aseguró que el conductor de El Trece y la exbailarina de ShowMatch: La Academia le pondrán a su hija Venecia. Aunque si bien no se conoció el motivo de esta elección, ya que Luz no quiso brindar una nota con el programa, las panelistas especularon que podría tratarse de la ciudad en la que concibieron a su hija.

Alex Caniggia filtró una intimidad en El Trece y puso incómoda a una participante: "Un pedito"

Alex Caniggia recibió en su programa de El Trece a una mujer especialista en protocolo y ceremonial y reveló un dato escatológico que perturbó a la participante. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia habló sobre una incontinencia que tiene cuando está en la mesa y causó la risa de todos los presentes en el estudio.

En una de las pantallas del estudio de Los Desconocidos de Siempre se pudo ver a la mujer junto a una lujosa mesa lista para que los comensales se sentaran, como muestra de un día de trabajo suyo. Caniggia no pudo evitar hacer un comentario subido de tono en alusión a esa imagen.

"¿Qué es lo que nunca hay que hacer en la mesa?", preguntó el exparticipante de Bailando por un sueño. "Además de eructar y tirarse un pedo, por ejemplo. Igual yo a veces me tiro algún pedito, algo. Les juro, es como que digo mejor afuera que adentro", agregó Caniggia y todos se echaron a reír, aunque la concursante soltó una risa nerviosa e hizo un incómodo silencio. Walter Queijeiro rompió la tensión al rematar entre risas: "Doy fe", para aseverar que lo relatado por Alex era cierto.

"No apoyar los codos. La servilleta enla falda. Cuando se termina de comer, los cubiertos van paralelos y no cruzados", enumeró la experta sobre las acciones que no hay que practicar a la hora de almorzar o cenar en un evento público importante según las normas de protocolo y ceremonial.