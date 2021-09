¡Se escuchó! Flor de la V criticó a Miguel Romano sin saber que estaba en vivo

La diva se expresó sobre las declaraciones que el peluquero hacía en el programa donde trabaja como panelista. Florencia de la V no pudo contenerse ante su descreimiento ante los dichos del estilista.

El peinador Miguel Romano dio la cara tras su conflicto con Susana Giménez y tuvo un fuerte encuentro televisivo con Florencia de la V. En sus declaraciones, el estilista aseguró que no tendría ningún tipo de inconveniente con la diva de los teléfonos, casi como si se hubiese olvidado del descargo que hizo hace dos semanas. Ante esa realidad, a la conductora de La Pelu se le escapó un lapidario comentario por lo bajo.

“Cuando Susana se quiera peinar o hacer el color con otra persona, ¿qué te va a pasar a vos?”, preguntó Karina Mazzocco, conductora de A la Tarde, a Romano. “No, el color no. Eso es un invento mío y de ella. Yo le digo una tapita de este, una tapita del otro, según el estado del color de pelo. No, con ella no tengo ningún problema. Solo amor, cariño y amistad. Es maravillosa Susana, ustedes lo verán, lo educada y respetuosa que es con la gente”, respondió el peluquero.

Acto seguido, en un tono bajo, Florencia de la V lanzó: “No le creo nada” y sus compañeros continuaron con el programa como si no hubiera dicho nada. A pesar de que intentaron que el comentario pasara desapercibido, el micrófono lo tomó y pudo escucharse.

Las palabras de enojo de Miguel Romano

En diálogo con Ángel de Brito, Miguel Romano se refirió al desplante que Susana Giménez le habría hecho, tras contratar como peluquero a un asistente de su staff. “No sé si sigo siendo su estilista porque prácticamente hace dos años que no la veo. Vino la última vez, se puso las extensiones y se fue a Punta del Este. Hablé por teléfono con ella nada más”. Y también opinó sobre el look de la diva en una aparición televisiva: “No me gustó ni como estaba peinada ni como estaba maquillada. La cara la tenía tipo enharinada, muy blanca y el pelo muy amontonado. Yo le habría hecho un pelo especial, más finitas las puntas de abajo, no tan cuadrada. Me extrañó que no me llamar”.

“Los pelos que yo le hago él no sabe hacerlos. El otro día por televisión se sentía incomoda, ¿no vieron que no se tocaba el pelo? La conozco, nació conmigo”, remató al respecto y se desquitó sobre la actitud de Giménez: “Me enteré que había llevado a Punta del Este a un asistente mío por otra boca. Me hubiese gustado que me lo dijera ella, no había ningún problema. Después de cincuenta años de ser su peluquero, de estar al lado de ella, me hubiese gustado que me lo dijera. Me dolió porque la quiero mucho, es como una hermana para mí”.