Se enteró al aire: Callejero Fino se hizo viral por no saber del atentado a Cristina Kirchner

El cantante de cumbia Callejero Fino se enteró tarde del intento de asesinato a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó sorprendidos a Andy Kusnetzoff.

El cantante de RKT Callejero Fino estuvo en PH: Podemos Hablar (Telefe) y se enteró al aire del intento de magnicidio a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el pasado jueves 1 de septiembre, ante la sorpresa de Andy Kusnetzoff y todos los invitados al ciclo.

Una de las preguntas que Kusnetzoff le hizo a sus invitados en el ciclo de entrevistas giro en torno a uno de los temas que conmocionó a los argentinos, el intento de asesinato a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y generó una sorpresa de desconocimiento en la mesa. “No hablamos mucho de política para no meternos en la grieta, pero sí fue un momento muy especial que conmocionó a la sociedad la semana pasada”, anunció el conductor antes de ceder la palabra a sus invitados.

"Me parece que fue tremendo para nuestro país. Eso no puede pasar. Siempre se llega a buen puerto hablando y no intentando querer que el otro pase a tu bando o piense de tu manera. Para mí fue un atentado a la democracia”, indicó Sol Pérez, la primera en opinar sobre el tema. Acto seguido, Andy le preguntó su opinión al intérprete y este mostró total desconocimiento del ataque a Cristina Kirchner.

Sorprendido, Kusnetzoff lo puso al tanto de los hechos y le explicó: "Estamos hablando del atentado a la vicepresidenta, que fue el otro día, cuando llegaba a la casa, y un tipo llegó con un arma cargada”. Con sorpresa, Callejero Fino respondió: "¿De verdad?". “Ah, estás en la Luna. Estás en una estratósfera. Fue feriado el viernes por eso. Un hecho tremendo, que por suerte podemos reflexionar sobre eso, porque creo que nos hubiera hecho mucho daño", cerró el conductor.

Intentando lavar su imagen tras revelar que no estaba al tanto del aberrante intento de magnicidio, el cantante se excusó, e indicó: "Quiero aclarar que no me enteré porque no veo la tele. Me estoy enterando ahora". El incómodo momento televisivo estuvo coronado con decenas de memes en Twitter, repudiando a Callejero Fino.