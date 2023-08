Se descubrió qué veía Nancy Pazos en su celular y Georgina Barbarossa la deschavó: "Lo voy a decir"

La panelista fue deschavada por sus compañeras ante las cámaras y fue mandada al frente por Georgina Barbarossa. Nancy Pazos vivió un incómodo momento en Telefe.

Nancy Pazos trabaja como panelista de A la Barbarossa en Telefe desde hace más de un año y suele tener cruces con sus compañeros en vivo. Esta vez, la comunicadora vivió un tenso momento al aire tras ser deschavada por Pía Shaw. La conductora Georgina Barbarossa reaccionó ante la acusación de la periodista y, a modo de reproche, expuso la conducta que Pazos suele tener al aire.

La periodista mostró un perfil abocado a la actualidad política durante décadas, pero desde hace algunos años decidió incursionar en el mundo de la farándula, a pesar de que en su ciclo radial continúa enfocada en el ámbito donde siempre trabajó. Hasta el momento, Pazos estuvo como participante en Bailando por un sueño y también fue panelista de ciclos como LAM y Flor de Equipo.

A la Barbarossa llegó a la pantalla de Telefe hace más de un año tras la consagración de Georgina Barbarossa como subcampeona de la segunda edición de Masterchef Celebrity Argentina. Pazos forma parte del panel de ese programa desde su estreno y, si bien siempre se muestra buena energía en el estudio de TV, recientemente fue expuesta en vivo.

Barbarossa estaba haciendo un aviso publicitario cunado Pía Shaw miró lo que Nancy estaba haciendo en su teléfono celular. La periodista acotó sobre el tema que trataban en el panel y Shaw soltó: "No es lo que está viendo en su celular", en alusión a que lo que había en la pequeña pantalla no tenía relación alguna con el debate. "No, no", respondió Pazos.

"Yo lo voy a decir: cuando estamos en el programa, ella juega al Candy Crush", soltó Barbarossa a modo acusatorio. "Mentira, cambié ahora. Me fui a una aplicación que es gratuita, está buenísima. Bájenla", redobló la apuesta la panelista, quien trató de desviar el foco de atención.

Edith Hermida, sobre la llegada de Nancy Pazos a su horario en Radio 10

La locutora habló tres su salida de la emisora radial y opinó sobre la llegada de Nancy Pazos a la franja horaria que ocupaba su programa. "Me encanta Nancy Pazos. No es que me haga la buena, pero Nancy Pazos es una buena periodista, y me parece que lo que ellos quieren en un año de elecciones es hacer periodismo, y yo no hago periodismo político duro. No me sale, no me gusta y no quiero", comenzó su descargo la panelista de Bendita. Y sumó: "Ni bien me enteré que era ella. Le deseé la mejor de las suertes, ella me dijo que me le adelanté porque me iba a llamar".