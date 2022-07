Se definió el futuro de Mirtha Legrand: a qué canal se va tras discutir con Suar

Mirtha Legrand prepara su ansiada vuelta a la televisión luego de haber tenido fuertes diferencias con Adrián Suar y toda la producción de El Trece.

Mirtha Legrand tiene confirmado su regreso a la televisión argentina después de varias charlas a lo largo de las últimas semanas. Luego de las discusiones que hubo entre la diva de los almuerzos, Nacho Viale y Adrián Suar, se definió a qué canal vuelve.

La novela de Mirtha con respecto a su futuro está por llegar a su final y solo falta completarse su último capítulo. Cabe destacar que hace un mes había tenido una charla con Suar que terminó en llanto por la negativa del gerente de contenidos. Sin embargo, una vez consumadas las tensas charlas, se pudo llegar a un acuerdo que favoreció a todas las partes.

Es por esto que Mirtha vuelve a El Trece, tal como lo quería desde un primer momento. Así lo confirmó la sección de La Pavada, del Diario Crónica. Si bien no se sabe cuándo ni a qué hora será el programa, está confirmada su vuelta a la televisión argentina bajo el nombre La Noche de Mirtha, en este caso, emitiéndose en horario nocturno y no el tradicional almuerzo.

Por otra parte, su nieta y actriz Juana Viale también entró en la negociación debido a que estará a cargo de la conducción del programa de los domingos. Por ende, la familia Legrand-Viale protagonizará la programación de El Trece durante los fines de semana.

Mirtha Legrand regresa a la TV.

Lo único que falta acordar previo al regreso de Mirtha es nada menos que la firma de Nacho Viale, su productor. El dueño de StoryLab todavía no metió el gancho al contrato que fue aprobado por Adrián Suar, con quien mantuvieron largas charlas con el objetivo de que se pueda concretar la vuelta de la estrella televisiva de 95 años.

A la espera de definir su futuro en El Trece, Juana Viale explotó

Juana Viale atraviesa una situación sumamente incómoda. En las últimas horas, la actriz y conductora publicó un sorpresivo video en el que se mostró furiosa. A través de una publicación que hizo en una historia de su cuenta oficial de Instagram, "Juanita" expresó un misterioso comentario en el que estuvo poco claro a quién o quiénes estuvo referido: "Estoy re hinchada las bolas hoy, perdón. Estoy enojada...".

Sin embargo, inmediatamente después de dejar en claro su fastidio, aclaró que transita una situación que sin dudas la afecta hace bastante tiempo. "No no, no estoy enojada, estoy... no puede creer que sigamos en este estado, pero bueno....", disparó.

De todas formas, en ningún momento dio precisiones de qué es lo que le está afectando. Lo cierto es que, hasta lo que trascendió en los últimos días, Juana Viale y su abuela Mirtha siguen sin saber qué sucederá con El Trece, canal con el que no se pusieron de acuerdo para poder volver a la TV en 2022. De hecho, hubo rumores que indican que ambas presentadoras podrían estar cerca de arreglar un contrato con América TV, aunque todavía no hay una confirmación al respecto.