Se conoció la decisión que tomó El Trece por la llegada de Viviana Canosa: "No"

Viviana Canosa debutará en El Trece en 2025.

Viviana Canosa estuvo alejada de la televisión desde su salida de LN+, durante el 2024, pero próximamente volverá a la pantalla chica con un programa propio en El Trece. En ese contexto, los directivos de la emisora decidieron lanzar un adelanto de su ciclo, a modo de promoción para cuando sea el estreno.

La expresentadora de ciclos como Más Viviana y Los Profesionales de Siempre anunció su llegada a El Trece hace semanas a través de sus redes sociales, después de contar ante los medios que había tenido propuestas de todos los canales. "La conductora de televisión tendrá su propio programa en El Trece. Se conoció un nuevo video de Viviana Canosa en el canal del Grupo Clarín", escribió la periodista en redes sociales.

La decisión de El Trece tuvo que ver con un anuncio publicitario que hicieron en el que se ve una V roja y de fondo se escucha la voz de Viviana Canosa, que afirma: "A ver... me gusta, me gusta mucho. Me encanta. Confirmadísimo, no tengo dudas... en febrero, estoy ahí". A modo enigmático, las autoridades del canal comienzan a involucrar el nombre de la conductora con su pantalla.

El ciclo de Viviana Canosa en El Trece saldrá al aire a las 14.30 hasta las 16 y tendrá un formato de magazine, típico en ese horario de la tarde. En cuanto al panel de la presentadora, se supo que estará conformado por Mariana Brey, Damián Rojo y Gabriel Levinas, según reveló Laura Ubfal. Al mismo tiempo, el periodista Lucca Melpi informó que Nacho Otero también trabajaría con Viviana.

Viviana Canosa.

Viviana Canosa, sobre cómo la marcó el diagnóstico de cáncer

Canosa dialogó con Yanina Latorre sobre lo que vivió al enterarse de que tenía cáncer de mama y contó detalles sobre cómo vivió esa situación. "Siempre con el miedo. Si me enfermo. Si se enferma alguien que quiero. Hasta que tuve cáncer y me di cuenta que entré al quirófano. Salí. Me sacaron una pelota así, por suerte pasó", comenzó su descargo la periodista.

"Y cada vez que estoy frente a una situación de miedo personal, profesional, digo: ‘la vida es una’, esa hora se termina en un instante. Yo naturalmente no soy miedosa, salvo que me pase algo que me paraliza, que todos tenemos. Pero tampoco es que soy una soberbia que me llevo el mundo por delante. Pero hay otra cosa más profunda que le tengo miedo a ese concepto de finitud", continuó su descargo Viviana. Y Yanina adhirió: "O sea, que el pensar que algún día yo voy a dejar de estar en este mundo ahí me dan ganas de llorar, y dejar de ver a Dieguito o a Lola y lo que pase con ellos y ya sea a sus hijos. Pero te hablo de un miedo que tengo es que me agarre cáncer, me da un terror".

Cómo se enteró Viviana Canosa de su cáncer

"Salí de la ducha. Martina tenía cuatro años. Hoy tiene 11. Todavía no estaba separada pero el padre de Martina, Alejandro estaba en Londres. Había ido a ver a su hijo. Mis padres estaban en el Sur viendo a mi hermana menor. Estaba sola con Martina y la señora que nos ayudaba en casa. Salgo de la ducha y yo ya lo sabía. Porque yo sentía el bultito, pero tenía miedo de enfrentarlo", explicó Canosa ante una consulta de Latorre. Y sumó: "Me hice la boluda, ponele una semana porque estaban todos de viaje y me venía el cáncer, porque aparte escuchar la palabra cáncer. Me miraba en el espejo desnuda y decía acá tengo un quilombo".