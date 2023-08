Se conoció el verdadero motivo de la ruptura de Silvina Luna y El Polaco: "A muerte"

La modelo y el cantante estuvieron en pareja durante un año y recientemente se conoció el motivo de su separación. Silvina Luna y El Polaco fueron novios en 2017.

Silvina Luna y El Polaco fueron pareja en 2017 después de haberse conocido por su trabajo en una obra de teatro. Las cosas no habrían terminado de la mejor manera en la pareja y recientemente, dada la resonancia mediática del nombre de la modelo por sus complicaciones de salud, se conoció la razón de aquel corte.

Ximena Capristo fue compañera de Silvina Luna en la casa de la segunda edición de Gran Hermano en Argentina en 2001; de esa manera, la actriz habló con conocimiento de causa sobre la ruptura de Luna y el cantante de hits como Deja de Llorar y No hablen mal de ella. "Estaba esta chica Barby que lo volvía loco al Polaco. Estaba enamorada de él y todo el tiempo le mandaba mensajes. Lo siguió a muerte", relató Capristo.

La ex GH acudió a LAM como angelita invitada y Ángel de Brito aprovechó para preguntarle sobre los conflictos de su amiga con el músico de cumbia que lanzó una colaboración con "La China" Suárez. Al mismo tiempo, la esposa de Gustavo Conti informó que Luna habría sido herida por los manejos del artista porque estaba muy enamorada de él.

El llanto de Ximena Capristo por la salud de Silvina Luna

Ximena se refirió al cuadro que atraviesa su amiga cuando en LAM debatían tras el fallecimiento de Mariano Caprarola. "Es inevitable linkear esta situación con la de Silvina. Para mí es muy difícil hablar. No estoy hablando mucho porque esto me hace muy mal. Me hace muy mal verla como la veo, me hace muy mal que le pase esto por querer verse más linda, como le pasó a Mariano", relató la modelo. Y agregó: "¿Por qué ellos tendrían que pedir disculpas? No hay que pedir disculpas, el que tiene que pedir disculpas es Lotocki. Ellos se hicieron una cirugía para verse bien, no para que te maten o para que te pongan una cosa tóxica en el cuerpo. Con Silvina nos conocemos hace 22 años. Ella no necesitaba eso. Pero el año que se operó estaba tan feliz porque se había puesto más cola. Ella se veía bien".

El pedido de Silvina Luna a su hermano

La actriz se encuentra internada en el Hospital Italiano desde hace meses debido a sus afecciones de salud. "Mucha gente se acerca al hospital para llevarle cadenitas, estampitas, velas, incluso quieren donarle un riñón. La visitan, cuando se puede, gente del medio que no quiere que la nombren y otros que lo hicieron público. Me dicen que permanentemente le pide al hermano por su madre que perdió muy joven”, reveló De Brito.