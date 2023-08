Se conoció el caliente momento entre Luis Majul y Nacho Viale: "Toda la noche”

Luis Majul dio a conocer detalles sobre la velada secreta que compartió con Nacho Viale.

Luis Majul es un periodista, conductor de radio y televisión que se dedica a temáticas políticas, sin embargo, recientemente protagonizó una enorme polémica con Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand, tras los rumores que difundió sobre su vida sentimental. Lejos de quedarse callada, la madre de la conductora, Marcela Tinayre, lo enfrentó al aire en Bendita TV (El Nueve), y más tarde, se conoció el caliente momento entre él y Nacho Viale.

Todo comenzó cuando Majul reveló en LN+ que la nieta de Mirtha Legrand tuvo un extraño acercamiento al futbolista uruguayo Edinson Cavani, quien está casado con otra mujer, en un evento en la embajada de Uruguay. "Invitación en la embajada de Uruguay por el 25 de agosto Día de la Independencia. Entró Edinson Cavani, jugador de Boca, con su mujer, y Juanita Viale lo saludó y se le puso muy cerca de su cara. Me cuentan que la compañera de Cavani se puso furiosa y se armó un run run", aseguró. Nacho, hermano de Juana, no soportó esta situación y enfrentó al periodista, que sacó a relucir el momento caliente en la TV.

Al ser consultado en LAM (América TV) por el furioso descargo de Tinayre, el periodista minimizó la situación y dijo que fue "una cosa cariñosa". Acto seguido, reveló que Nacho lo llamó por teléfono. "Me llamó y me dijo ‘No, porque la verdad y la mentira…'. Una situación. Conté lo que me habían contado, mala mía. Y después le pregunté ‘¿Necesitás otra cosa?’, porque no me pareció tan importante”, se justificó.

Sin embargo, Marina Calabró le recordó que “no durmió en toda la noche” luego de ese llamado, a modo de ironía. Majul no dio el brazo a torcer, y una vez más, aseguró que la situación no pasó a mayores. “¿Estaban preocupados por eso? Les mando un beso a todos. Le mando un beso a Juanita Viale, a Marcela también, a todos”, concluyó el periodista, dando el tema por cerrado.

El enojo de Marcela Tinayre con Luis Majul por sus declaraciones sobre Juana Viale

En más de una oportunidad, la hija de Mirtha Legrand dejó en claro que no le gusta que los periodistas se entrometan en la vida personal de sus hijos. Por esta razón, apuntó fuertemente contra el periodista tras sus declaraciones. "¡No! Qué bajo cayó Majul, que bajo cayó", se quejó la conductora. Y agregó que si bien Majul "es un gran periodista, está meando fuera del tarro".

En este sentido, aseguró que su hija no tiene nada que ver con el futbolista. "Juana lo vio una vez a Cavani… ¡Yo qué tengo que explicar! Yo estaba pululando por ahí, porque eso era un cuartito. ¡Tuvo una convocatoria…! ¡Había 400 personas!", aclaró. Y cerró, indignada: “Lo voy a dejar pasar, porque si les gustó para hacer una cosita así, para poner una chispa de color, me encanta. Si le gusta Cavani, si a él le gusta Juana, me importa un pito. Majul haciendo chimentos… Ya estamos, bueno”.