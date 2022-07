Se calentó Montaner y explotó en contra de un tuitero: "Te voy a reportar"

Ricardo Montaner desató su furia contra un tuitero que lo expuso con una polémica información. La dura contestación del cantante no se hizo esperar.

Ricardo Montaner quedó envuelto en una polémica tuitera por un ineludible gesto que llamó que hizo durante una audición de La Voz Argentina (Telefe) y llamó la atención de las redes sociales. Tras un comentario en Twitter, el cantante destiló toda su furia y salió a defenderse de las críticas.

El ida y vuelta se generó cuando un usuario de Twitter se percató de que el coach y jurado de La Voz se tapó los oídos en medio de una audición a ciegas. Esta actitud fue percibida con extrañeza por el tuitero, quien no dudó en exponer al artista. Furioso, Montaner se defendió de las acusaciones y dejó entrever su ira, en un mensaje donde también arrobó al productor ejecutivo del reality, Diego Nuñez.

"Estás faltando el respeto… a mi y al participante …no se quien eres y en este momento tampoco se para quien trabajas …Te voy a reportar", arremetió el papá del dúo Mau y Ricky en un fulminante tuit. No conforme con ello, agregó: "No es cierto que digas esto…estaría irrespetando al participante . Nosotros usamos audífonos (inears),no me estaba tapando los oídos, estaba apretando los audífonos para escuchar mejor. Hay que tener cuidado con lo que comentamos".

Minutos más tarde, el usuario eliminó la publicación y Montaner no volvió a pronunciarse al respecto. La Voz Argentina puede verse en Telefe de domingo a jueves, con las audiciones a ciegas. El programa cuenta con varias etapas, entre las que se encuentran las batallas, las interpretaciones con dúos y los robos de participantes entre coachs.

Ricardo Montaner rompió en llanto: "Emoción incontenible"

Montaner abrió su corazón frente a los seguidores y reveló cuál es la causa de su llanto incontenible. El artista internacional se sinceró con el público al manifestar que vivió una situación que lo hizo llorar sin parar y los fanáticos le brindaron su amor a través de las redes sociales.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Ricardo Montaner publicó una emotiva postal en la que tanto él como su esposa Marlene y su hija Evaluna Montaner, están llorando abrazados. El intérprete de "Castillo Azul" expresó: "Los cuatro en el abrazo del reencuentro. Llanto y más llanto de emoción incontenible". De esa forma anunció que por fin se pudo volver a juntar con su hija y su nieta después de varios días estando lejos.