Se agranda la familia: la felicidad de Yanina Latorre ante la noticia más esperada

La panelista de televisión habló en sus redes sociales sobre el nacimiento que la llena de alegría. Yanina Latorre causó emoción en sus seguidores con un tierno posteo.

Yanina Latorre mostró su felicidad en sus redes sociales debido a un nacimiento en su familia. La madre de Lola y Dieguito Latorre reveló que una persona de su círculo de personas más cercanas dio a luz a su primogénito, por lo que se dejó ver emocionada.

"Nació Valentino! Soy tía abuela! Me muero de amor! Te amo", escribió la esposa de Diego Latorre en una de sus publicaciones de Instagram, donde compartió una foto de su sobrino Juan Breyaui con su pequeño hijo recién nacido en sus brazos. En la imagen se pudo ver al joven con ambo y barbijo, ya que aún se encontraba en la institución de salud en la que nació su retoño.

Juan es hijo de Maite Arruza Aramburu, hermana menor de Yanina que ha mantenido un bajo perfil tras el paso a la fama de la panelista de LAM. El posteo de Latorre recibió un sinfín de comentarios de amor a modo de bienvenida al sobrino-nieto de Yanina Latorre al mundo. Celebridades como Carolina Molinari, Lourdes Sánchez y Amalia Amoedo de Lafuente le dejaron mensajes cariñosos a la instagramer; así como figuras de la talla de Nazarena Vélez y Marcelo Tinelli le dieron "me gusta" a su publicación.

Insólito cruce al aire entre Yanina Latorre y "La Negra" Vernaci

Elizabeth "La negra" Vernaci estuvo en un móvil de LAM desde el cumpleaños de Marley, ya que es parte del grupo de amigos del conductor, también conformado por celebridades como Florencia Peña, Humberto Tortonese, Susana Giménez, Damián Betular y Lizy Tagliani. A pesar de la buena onda de Vernaci, Latorre quiso hacerse la picante y obtuvo una fuerte contestación por parte de la multipremiada locutora. La conductora radial habló sobre su fobia a la televisión y soltó: "Hice tele, pero no es algo disfrutable. Qué se yo... envidio a la gente que está ahí sentada en el living de su casa como Yanina". De esa manera, se dio la siguiente discusión:

Yanina Latorre: "¡Ay, no te hagas la buena ahora que me estuviste dando lindo y parejo!".

La Negra Vernaci: "Conmigo no, eh. Conmigo no...".

Yanina Latorre: "Ya me tenés podrida. Después te hacés la amiga".

Ángel de Brito: "No se peleen".

La Negra Vernaci: "Yo no soy tu amiga, Yanina".

Yanina Latorre: "Yo tampoco, pero te hacés la simpática".

La Negra Vernaci: "No, no, pero que sea simpática no quiere decir que sea tu amiga. Está todo más que bien".

La Negra Vernaci: "Te querés hacer la picante todo el tiempo. Una no puede hacerse la picante todo el santo día".

Yanina Latorre: "Y vos también te querés hacer la picante todo el tiempo...".

Ángel de Brito: "Bueno, no peleen, chicas".

La Negra Vernaci: "Picante tengo la argolla. ¡Terminala, boluda! ¡Qué pesada! Yo tengo la mejor onda. Le tirás una buena y te viene ñi ñi ñi ñi. Ay, Dios. Qué difícil que es".