Se acabó el misterio: quién es la figura que llegará a El Trece en 2025

El Trece recibirá a una famosa periodista en 2025.

Se avecina un nuevo año y por ese motivo todos los televidentes están deseosos de saber cómo será la programación de sus canales favoritos en el 2025. Ene se contexto, se supo que una famosa figura que lleva décadas en los medios masivos llegará a El Trece y se dieron a conocer detalles al respecto.

Adrián Suar, Pablo Codevilla y un productor ejecutivo habrían tenido una reunión con la figura en cuestión, que hace mucho tiempo que no está en un canal de aire: en los últimos años estuvo como conductora en LN+ y A24. La figura en cuestión es Viviana Canosa, quien debutaría en El Trece después de más de una década alejada de esa pantalla como presentadora.

Lo último que hizo Canosa en El Trece fue Soñando por Bailar, reality show del que salieron figuras como Mariano de la Canal y Magui Bravi, en 2011. La información sobre la mencionada reunión de Viviana con las autoridades del canal del sol multicolor fue publicada en Revista Pronto y, al mismo tiempo, Ángel de Brito posteó: "Tiene oferta de El Trece para conducir las tardes del canal. Un magazine que debutaría en marzo. En estos días, se firmaría el contrato. Pronto, debuta en aspen".

Viviana Canosa, sobre su salida de Radio Rivadavia

Interceptada por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece), Viviana Canosa se refirió al final de su programa en Radio Rivadavia y remarcó: "Terminé muy bien. Era lo pactado, pero se adelantó un par de sábados (...) Este año Martina está intensa con las fiestas, con los cumpleaños, con los Bat, llega un momento en que decís ya no puedo más. Me voy con el amor de todos mis compañeros”.

Viviana Canosa

"Siento que este laburo es como una gran escalera que no sabés muy bien donde termina, a veces subís cuatro escalones, a veces bajás uno, pero siempre estás. Los que somos de otra generación, y no es en contra de los influencers, tenemos mucho taco gastado, como diría Moria (...) El año cierra hermoso", agregó Viviana Canosa.

Cuando le preguntaron sobre sus planes laborales para el 2025 la conductora deslizó: "Estoy para un programa de actualidad, que puede tener todo. Me llamaron de todos los canales de aire y creo que mi corazón está cerca de uno, muy cerca, pero tengo que ver".

El relato de Viviana Canosa sobre su cáncer

Canosa dialogó con Yanina Latorre sobre lo que vivió al enterarse de que tenía cáncer de mama y contó detalles sobre cómo vivió esa situación. "Siempre con el miedo. Si me enfermo. Si se enferma alguien que quiero. Hasta que tuve cáncer y me di cuenta que entré al quirófano. Salí. Me sacaron una pelota así, por suerte pasó", comenzó su descargo la periodista.

"Y cada vez que estoy frente a una situación de miedo personal, profesional, digo: ‘la vida es una’, esa hora se termina en un instante. Yo naturalmente no soy miedosa, salvo que me pase algo que me paraliza, que todos tenemos. Pero tampoco es que soy una soberbia que me llevo el mundo por delante. Pero hay otra cosa más profunda que le tengo miedo a ese concepto de finitud", continuó su descargo Viviana. Y Yanina adhirió: "O sea, que el pensar que algún día yo voy a dejar de estar en este mundo ahí me dan ganas de llorar, y dejar de ver a Dieguito o a Lola y lo que pase con ellos y ya sea a sus hijos. Pero te hablo de un miedo que tengo es que me agarre cáncer, me da un terror".