Santiago Giorgini sufrió un dramático incendio su casa mientras dormía: "¡Estamos vivos!"

El chef tuvo un despefecto técnico en su casa. Por suerte, la situación pudo ser controlada.

El chef Santiago Giorgini vivió un angustiante momento por un incendio en su casa. El famoso cocinero televisivo se encontraba durmiendo la siesta cuando un despefecto técnico casi consume su hogar. "La vida es un regalo precioso. Gracias, Universo, por dejarnos seguir acá”, señaló su novia.

El drama que atravesaron Giorgini y su pareja Juli Leon fue provocado por un secarropas que comenzó a funcionar mal. “¡Estamos sanos y salvos! ¡Estamos vivos!”, expresó la influencer. En su cuenta de Instagram, León hizo un detallado relato de lo que pasó:“Jamás imaginé que alguna vez tendría que escribir algo así. Ayer a la tardecita se incendió nuestro lavadero. El motor del secarropas se quemó, empezó a prenderse fuego y siguió propagándose”.

“Nosotros dormíamos la siesta. Las chicas -por suerte- no estaban. Los vecinos gritaban y no escuchábamos nada. Santi -de pronto- se despertó aturdido, bajó, yo lo seguí. Todo era humo. No veíamos nada. Él empezó a apagarlo con el matafuegos”, continuó Juli. Además, definió la situación como "una pesadilla de esas de las que una se levanta empapada en sudor”.

La pareja de Giorgini también resaltó la solidaridad de los vecinos, que ayudaron en todo lo que estaba a su alcance para resolver la situación, al igual que los bomberos, la policía y el SAME. En esa línea, Leon remarcó que se mantienen en estado de shock, pero felices porque están bien. “La vida es un regalo precioso. Gracias, Universo, por dejarnos seguir acá”, apuntó.

Y agregó: “Nos esperan semanas complicadas. La casa quedó inhabitada por el hollín. Seguimos muy movilizados, conmovidos y agradecidos. ¡Gracias, gracias, gracias!. Tantos pero tantos mensajes contando que también se van a dormir dejando lavarropas, secarropas y lavavajillas en funcionamiento”. “Repitamos juntas ‘Nunca más voy a dejar artefactos en funcionamiento si no estoy cerca para poder controlarlos’”, concluyó.