Santiago del Moro se cansó y dijo lo que más le molesta en Gran Hermano: "Es una mierda"

Santiago del Moro no pudo disimular su bronca y dijo qué es lo que más le enfurece en la gala de Gran Hermano. El fuerte descargo del conductor frente a los participantes en la transmisión de Telefe.

Santiago del Moro protagonizó un fuerte descargo en Gran Hermano. Durante la transmisión del pasado miércoles 28 de diciembre, el conductor estalló de furia al hablar con los participantes y realizó un duro comentario en el que reveló lo que más le molesta en el programa de Telefe.

Todo comenzó justo antes de que les anunciara cómo había quedado la placa de nominaciones de GH. "Antes de contarles a ustedes lo que ustedes han decidido para la placa del próximo domingo, quiero decir algo a título personal porque yo particularmente lo detesto, lo odio... y estoy hablando de esta basura, esto que es el pucho", lanzó Del Moro, quien mostró un cigarrillo en la mano.

Consciente de que dentro de la casa de Gran Hermano varios participantes fuman muchos cigarrillos, el conductor les advirtió todos los productos químicos que contiene el mismo: "Obviamente que todo el mundo puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Veo que muchos fuman, cada uno elige cómo matarse, pero veo que tiene acetona, naftalina, monóxido, polonio que es reductivo, cloruro de vinilo, un insecticida, arsénico que es veneno literal, metanol, uretano que es disolvente, nicotina... todo eso tiene esta basura que es el pucho".

Santiago del Moro rompió un cigarrillo y les advirtió a los participantes de Gran Hermano por qué hace mal fumar.

"Todo el mundo tiene derecho a fumar y a hacerlo, pero hay tanta gente que mira y quiero decir que el pucho es una mierda", agregó Del Moro. Y añadió: "Esto va a título personal porque lo detesto y me ha costado muy caro con gente que quiero mucho. Está en cada uno fumar o no, pero como se los ve tanto fumar... el pucho es veneno". Y finalmente, para descontracturar, expresó: "Si mañana no vengo es que una tabaquera me mandó a secuestrar, ja...".

Camila, una de las fumadoras de la casa, intervino y le marcó: "Los fumadores pensamos lo mismo". Y el presentador de Telefe le reveló: "Sí, es muy difícil. Mi viejo ha fumado mucho tiempo...". Y concluyó: "Verlos fumar tanto en cámara a ustedes me duele porque son jóvenes. Y mucha gente dice 'se te manchan los dientes', pero no es sólo eso sino también lo que se te mete dentro".

Los nominados en Gran Hermano en la gala del miércoles 28 de diciembre

Finalmente, la placa quedó conformada por Camila, Coti, Daniela, Walter "Alfa", Ariel. La primera nominada había quedado en placa automáticamente luego de revelar algunos detalles del exterior con sus compañeros, pero el resto quedaron ahí por el voto de los demás "hermanitos".

Cómo votó cada participante