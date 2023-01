Santiago del Moro enfrentó los rumores de fraude en Gran Hermano

Santiago del Moro se sinceró sobre el sistema de votación en Gran Hermano, tras las versiones de manipulación por parte de la producción.

Santiago del Moro rompió el silencio sobre uno de los mayores misterios de Gran Hermano 2022 (Telefe): cómo funciona el recuento de votos y si realmente se trata de una votación legítima.

En más de una oportunidad, los televidentes se quejaron de que las encuestas de Twitter sobre quién iba a irse de la casa no coincidían con el participante que se terminaba yendo por mayor cantidad de votos del público. Es por esto que se despertaron rumores de que la producción manipulaba los resultados para manejar el reality a su antojo.

Según estas teorías, Gran Hermano tendría call centers encargados de emitir votos truchos. Del Moro habló sobre este tema, que generó una gran repercusión en redes sociales, y aseguró que cada voto cuenta y que las votaciones son sumamente transparentes.

"Vi una nota sobre los call centers y todo, eso es viejo. Ya no se vota más así", aseguró el conductor. Y agregó que, al día de hoy, este sistema está más avanzado que nunca: "Está tan desarrollado el tema del software que se puede saber de donde vienen los mensajes, la gente puede votar una cantidad de veces determinada también".

En este sentido, sumó que "son millones de votos lo que llegan en cada gala, y más cuando está muy reñida". "Es importante aclararlo porque se habló mucho de los call centers y eso es viejo, es televisión de hace diez o quince años", cerró Del Moro.

A quién salvó Maxi de la placa en Gran Hermano

Maxi Giudici ganó la prueba semanal y se convirtió en el líder de la semana, ganando así la capacidad de salvar a uno de sus compañeros de la placa. Entre las opciones, estaban Thiago Medina, Agustín Guardis, Camila Lattanzio y Nacho Castañares.

Muchos participantes se preguntaban si Maxi iba a salvar a Nacho o a Thiago, ya que son sus dos más cercanos dentro de la casa. Aunque la gran mayoría pensaba que iba a salvar a Thiago, ya que el joven se convirtió en su mejor amigo, el cordobés sorprendió al salvar a Nacho.

Primero, Maxi descartó salvar a Camila y luego a Agustín, ya que son las personas con quienes menos afinidad tiene. Así, su decisión final fue entre Nacho y Thiago. Antes de comunicar a quién elegía salvar, el "hermanito" aclaró que los quería mucho a los dos y que era una decisión muy difícil.

"Me llevé detalles, después de pensar muchísimas cosas, y tomé una decisión. Pero no tengo nada para decir sobre por qué uno y no otro, la verdad es que los salvaría a los dos, pero bueno, no puedo", comenzó. "Entonces, lo salvo a Nacho", concluyó.