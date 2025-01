Santiago del Moro confirmó expulsión en Gran Hermano: quién es la participante que deja la casa.

Santiago del Moro sorprendió a los seguidores de Gran Hermano al anunciar la drástica decisión que tomó la producción. Luego de una eliminación por placa positiva, el juego parecía reanudarse con normalidad, pero el conductor dio el inesperado comunicado y empezaron las especulaciones: una participante será expulsada este jueves 2 de enero.

Según dio a conocer del Moro en sus historias de Instagram, la decisión habría sido tomada en las últimas horas y a raíz de ciertas actitudes de la participante que no les gustaron al dueño de la casa. "Último momento. Hay expulsión. Se le terminó la paciencia al big", empezó el comunicado del conductor.

En este marco, contextualizó: "Hoy se expulsa a una jugadora por la puerta giratoria antes de comenzar con todo el juego de la noche". Esta puerta es una novedad de esta temporada en Gran Hermano, lo que le permite a los jugadores abandonar el juego cuando quieran, pero sin posibilidad de volver. En dos ocasiones el conductor ofreció que usaran esta herramienta: a Keila, una vez que ella dijo que quería irse porque extrañaba, y a Sandra, cuando se quedó sin cigarrillos y se mostró molesta con la situación. Sin embargo, nunca llegó a concretarse su uso.

Tras el anuncio del conductor, los internautas empezaron con sus especulaciones en redes sociales, donde señalaron a las mismas dos participantes. Hay quienes sostienen que se trata de Keila, ya que en repetidas ocasiones estuvo llorando y diciendo que se quería ir, y hay quienes apuntan contra Sandra, quien también se dirigió al confesionario para poder irse porque no tenía más cigarrillos y no podía controlar su adicción. Sin embargo, la definición real se conocerá este jueves a partir de las 21:45.

Paralelamente, este jueves otro participante abandonará la casa de Gran Hermano pero por decisión del líder, Giuliano. Sin embargo, esta expulsión será mentira, ya que se le permitirá al participante volver a ingresar a la casa si quiere, siempre y cuando cumpla con el aislamiento correspondiente.

"Hialurónico": se filtró una foto de la cara real de Keila de Gran Hermano y se volvió viral

Gran Hermano 2025 llegó a la pantalla de Telefe y logra buenas marcaciones de rating en cada una de sus emisiones, en gran parte debido a cuán activos son los participantes en relación a conflictos y tensiones dentro de la casa. En ese contexto, una foto antigua de una de las "hermanitas" se hizo viral en las redes sociales.

Una usuaria de Twitter utilizó la red social para postear una foto del pasado de la actual concursante de Gran Hermano, más precisamente una imagen que data del 2018. En el pie de foto, la televidente se quejó de la moda de hacerse retoques estéticos y aludió a cuánto más linda era, según su perspectiva, Keila sin intervenciones en su cara.

"Lo hermosa que estaba Keila al natural. Muerte al hilaurónico", comentó la usuaria en la foto que muestra a la participante de Telefe sonriente, con un vaso de café en una de sus manos, siete años atrás. La gente de Twitter también se pronunció lo que piensa de los retoques de Keila -que otras concursantes también tienen- y escribieron mensajes como: "Si no decías que era Keila no la reconocía wtf" y "me jodes que es ella? otra persona mucho mas linda!".