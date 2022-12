Santiago del Moro apuró a Thiago Medina en Gran Hermano: "Pará"

Santiago del Moro le paró el carro a Thiago Medina y le hizo un fuerte comentario en plena transmisión en vivo. El picante momento que se vivió en el programa de Telefe.

Una vez más, Santiago del Moro dio que hablar en Gran Hermano. El conductor dialogó en vivo con los participantes sobre la importancia del uso del preservativo a la hora de tener relaciones sexuales y apuró a Thiago Medina, que lo quiso interrumpir en plena charla.

Durante la transmisión del pasado martes 6 de diciembre, y luego de que trascendieran rumores de embarazo dentro de la casa de GH, Del Moro charló con los concursantes y les explicó cómo deben hacer los hombres para ponerse un preservativo de la manera correcta. "Esta es una especie de servicio para ustedes y para todos. El profiláctico se abre, se saca, se pone entre los dedos, se enrosca la puntita para que no quede aire, se estira hasta la base del pene, colocándoselo el varón y una vez que lo usa, le hace un nudo, lo envuelve en un poco de papel higiénico y lo tira a la basura", comenzó.

Asimismo, señaló el motivo por el que dio la explicación sobre el uso debido de dicho método anticonceptivo: "¿Por qué les digo esto? Porque hay profilácticos en la casa que los pueden usar. De hecho, me encantaría que a partir de ahora o cuando se pueda, para tener relaciones en la casa, además de hacer el OK con el pulgar arriba (NdeR: del consentimiento de las parejas), nos cuidemos porque...". Inmediatamente después, Thiago lo interrumpió y no lo dejó terminar de hablar. "¡Santi!", le comentó. Aun así, el presentador lo frenó en seco: "No, no, pará un minuto, pará... está perfecto y me encanta que los tengan todos a mano, pero me encanta decir esto por ustedes y por la gente que nos ve porque a veces hablamos mucho de tener relaciones, pero no de cuidarnos".

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, dio una charla sobre educación sexual y explicó cómo poner un preservativo.

Del Moro continuó con su charla sobre educación sexual y con los consejos para que los participantes de Gran Hermano y los propios televidentes tengan en cuenta a la hora de tener relaciones sexuales. "Las campañas, a veces hay más o menos, pero siempre hay que usar preservativo para cuidarse uno y para cuidar a la persona con la que está ocasionalmente. Está buenísimo tener relaciones, a mí me encanta tener relaciones desde toda la vida, pero siempre cuidándonos y usando esto que es un preservativo. Por ahí son muy caros y cuesta conseguirlos en la vida y deberían estar en todos lados. Sé que en los hospitales públicos hay, pero está bueno que desde un programa tan masivo y tan popular decirle a las chicas y los chicos que tengan sexo, que disfruten de su cuerpo, pero que siempre tengan en cuenta que parte del placer es el condón, el preservativo, es esto".

"Esto es lo que te cuida, lo que te protege de embarazos, de enfermedades y de un montón de cosas. Después cada uno maneja su intimidad. Yo no me meto en la intimidad de cada uno, pero siento que como comunicador que lo hice de toda la vida, se habla mucho de tener relaciones, de amarnos y de quién sale con quién, yo no me meto ahí..., pero siento que debiéramos hablar de esto, que es el uso del preservativo. Esto te puede cuidar y salvar la vida", concluyó el conductor, quien tuvo una gran intervención en la pantalla de Telefe.

Marcos defendió a Julieta y se le plantó a Agustín en Gran Hermano

En Gran Hermano se vivió una situación sumamente tensa. Durante la transmisión de este martes 6 de diciembre, Marcos Ginocchio defendió a Julieta Poggio y se le plantó a Agustín "Frodo" Guardis luego de que la joven actriz se mostrara incómoda.

Todo sucedió en la cocina de la casa. Mientras Thiago Medina, Maxi y Alexis hablaban, Agustín miraba a Julieta. En uno de los tramos de la charla, "Frodo" le hizo un comentario a la influencer, quien se marchó rápidamente del lugar.

Marcos, que escuchaba atentamente la charla, cruzó a Agustín para defender a Julieta y le lanzó un picante mensaje: "Ya dejala". El joven de La Plata continuó riéndose y no le respondió. Dicha escena se pudo ver en la transmisión de Pluto TV y varias personas reaccionaron con fuertes comentarios se hicieron eco de lo sucedido.