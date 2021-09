Santi Maratea se le plantó a Mirtha Legrand y solo estará en su mesa con una condición

El influencer se comunicó con la producción y les dejó saber que solo se sentaría en la mesa de la diva de los almuerzos si le cumplían con un requisito.

Santiago Maratea reveló en sus redes sociales que fue invitado a uno de los ciclos de Mirtha Legrand en El Trece, que actualmente son conducidos por Juana Viale, pero que no aceptó a la primera de cambio. El influencer se comunicó con la producción y les dejó saber que solo se sentaría en la mesa de la diva de los almuerzos si estaba él solo.

A través de su historias de Instagram, Santi Maratea comentó que lo llamaron de la producción de Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha, Story Lab, aunque no aclaró para cual de los dos programas sería. “¿Vas a lo de Mirtha?”, le consultó un seguidor. "En esa", respondió el instagramer.

La respuesta de Santi Maratea en Instagram.

Luego de comentar que si Mirtha lo quiere en su mesa él moriría de emoción, aseguró que "estamos en una pulseada", a la vez que dejó en claro el requisito que tuvo para asistir: "Yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no", lanzó. El conductor de PPT tuvo un mano a mano con Juana Viale semanas atrás.

Recordemos que en el último tiempo, Maratea se enfocó en distintas causas sociales, las cuales viene llevando con exitosos resultados. Esto también hace que el influencer sea tentado como invitado a distintos programas.

Le robaron a Santi Maratea en España y tuvo que dormir en la calle

El siempre protagonista por sus acciones solidarias, Santiago Maratea contó en sus historias de Instagram el triste momento que atravesó hace unos días en Barcelona. Luego de intentar comprar una bermuda en una tienda de ropa y que su tarjeta rebotara, salió del local para llamar y solucionar el inconveniente y al volver a ingresar se dio cuenta que no tenía su "carterita" en la que tenía las tarjetas de débito y crédito y además las llaves del AirBnB en el que permanecía.

Las horas siguientes al hecho delictivo las vivió intentando comunicarse al número de emergencia que le habían brindado desde el alojamiento pero no tuvo suerte. "No me atendió nadie y dormí en la calle", comenzó diciendo en su cuenta de Instagram y amplió: "En realidad no dormí pero estuve sentado en la calle. No tenía tabaco, no tenía plata. No podía comprarme nada", afirmó el joven.

Todo esto lo llevó a abandonar el lugar, luego de discutir con la dueña del alojamiento, pero no sus ganas de ayudar. Hace pocos días visitó a Federico Ledezma, un chico de seis años que está recibiendo un tratamiento médico en la ciudad española a raíz de un neuroblastoma en su riñón izquierdo. El joven influencer colaboró en la campaña para recaudar fondos con el fin de poder pagar el procedimiento médico que recibiría Federico que cuesta al rededor de 320.000 euros.