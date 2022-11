Sandra Borghi se descontroló y asustó a Luis Otero en medio del noticiero

Sandra Borghi se sumó a la euforia por la previa al Mundial y asustó a Luis Otero con una vuvuzela al aire del noticiero de El Trece.

La euforia mundialista llegó al estudio del noticiero de El Trece y Sandra Borghi no dudó en sumarse a ella con un particular festejo que consiguió asustar a Luis Otero en plena salida al aire. El momento quedó registrado y no pasó desapercibido por los televidentes, que se divirtieron con la insólita ocurrencia de la periodista.

Tras un móvil desde un cotillón, para saber cuáles son los artículos que más compran los argentinos de cara al Mundial, Sandra Borghi rompió el clima solemne del noticiero y esgrimió una vuvuzela, con la que procedió a emitir sonidos de cancha. “Chicos, no necesito nada, ¡mirá lo que tengo!”, exclamó Borghi sacando de abajo de la mesa una vuvuzela, dispuesta a usarla en vivo.

"Esto anda fenómeno. Amo la vuvuzela", agregó la conductora para desesperación de Luis Otero, quien trató de taparse los oídos ante el ruido ensordecedor del instrumento musical que copa las canchas durante los eventos deportivos. “Vos cantá que yo te hago la música”, le propuso su compañero, pidiéndole que pare de hacer sonar la vuvuzela.

Lo que Otero no esperaba fue la reacción inmediata de Borghi: absorta en el clima de festejo, hizo sonar la corneta cerca de su compañero, espantándolo de su asiento y dejando registrado un desopilante momento que coronó el informe mundialista.

Sandra Borghi interrumpió 100 Argentinos Dicen y Barassi estalló

Sandra Borghi protagonizó un momento desconcertante para todos los presentes en el piso de 100 Argentinos Dicen. En pleno desarrollo del programa por El Trece, la periodista ingresó al estudio para saludar a su colega Paula Trapani, motivo por el cual Darío Barassi se descolocó y le expresó una serie de comentarios contundentes al aire.

Paula Trapani era una de las que se encontraba compitiendo en la edición famosos de 100 Argentinos Dicen. "Le pedimos a 100 argentinos que nos digan algo que existe o que crees que existe pero no lo podés ver", fue la consigna en cuestión en la jornada del domingo 9 de octubre. Allí, Barassi frenó el juego porque observó la presencia de Sandra Borghi.

"Me río porque acaba de aparecer la peor jugadora de la historia de 100 Argentinos Dicen", lanzó el conductor. "No puedo creer lo mal que jugaste. Ay se hacen las amigas, se odian seguro", agregó chicaneándola cuando abrazó a su colega. Inmediatamente, Barassi le llamó la atención porque comenzó a saludar a todos los participantes, haciéndole perder tiempo televisivo. "¿Es joda? Estoy haciendo un programa hermana, no es un boliche esto", soltó.

Luego de un intercambio de palabras, Sandra Borghi se fue del piso y dijo: "Me voy al noti". Esto descolocó aún más al actor y presentador de El Trece, ya que 100 Argentinos Dicen es grabado y la periodista no está los domingos en el canal. "Porque no es grabado el programa, es domingo... está haciendo algunos notis el domingo después de Lanata, pero bueno, estamos en vivo, un beso", expresó de manera irónica.

"Gracias Sandra por romper el clima de la televisión", concluyó mientras se escuchaban risas de fondo por parte de la producción. Cabe recordar que son los últimos programas de Darío Barassi, ya que el ciclo termina a fin de año porque se abocará a otros compromisos laborales vinculados a la actuación.