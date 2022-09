Sandra Borghi se ausentó a sus trabajos en TN y El Trece: qué le pasó

La llamativa ausencia de Sandra Borghi a los noticieros de El Trece y TN se hizo notar y desde el multimedio macrista salieron a explicar la razón por la que no fue a trabajar.

Sandra Borghi faltó a su trabajo en los noticieros de TN y El Trece, espacios que comparte con los periodistas Pepe Gil Vidal y Luis Otero, y el multimedio macrista explicó la razón de su llamativa ausencia. "No hay posibilidad de que muestren envidia", anunció Otero, sobre su compañera.

"Muy buenas tardes. Acá estamos todos... Bueno, casi todos. Les tengo que contar que Sandra se tomó unos días de vacaciones", comenzó diciendo Luis Otero -quien conduce el noticiero del mediodía por El Trece junto a Borghi- antes de arrojar una broma para la periodista y los televidentes: "No hay posibilidad de que muestren envidia o algo por el estilo".

Para cerrar su mensaje, Luis Otero le dedicó un cálido mensaje a su coequiper: "Le vamos a desear que la pase muy bien, que descanse, que vuelva muy renovada y que pronto esté con nosotros nuevamente". Sandra ya se había manifestado al respecto en su cuenta de Instagram, con un cariñoso mensaje para su compañero Pepe Gil Vidal: "Secuencia de una tarde cualquiera con mi compañero y amigo PEPUCHO. Me tomo unos días de vacaciones… a la vuelta nos encontramos! No me abandonen al vieji".

Sandra Borghi reveló su historia con un famoso DT de fútbol: "Lo amo y mi marido ya lo sabe"

Sandra Borghi sorprendió a todos al contar su historia con un importante entrenador de fútbol que es reconocido a nivel mundial. "Lo amo y mi marido ya lo sabe", expresó en el noticiero que conduce junto a Luis Otero, dejando atónito a su compañero e impactando a los televidentes. En medio de un informe sobre la actualidad de Manchester City, Sandra Borghi se tomó unos segundos para develar su fanatismo por Pep Guardiola. Aludiendo a los elogios del catalán hacia Julián Álvarez, la conductora de El Trece acotó: "A mí me lo dice Pep Guardiola y me caigo desmayada. Lo tenía que decir”.

“Yo estoy enamorada de Pep Guardiola desde antes de que vos nacieras, te diría. Así que te pido que te dirijas con mucho respeto hacia él. Lo amo. Y mi marido lo sabe”, le aseguró Sandra Borghi al periodista deportivo Gustavo Baabour. Más allá de la confesión, este momento generó un clima jocoso en el estudio desde donde se emite Mediodía Noticias.