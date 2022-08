Sandra Borghi reveló su historia con un famoso DT de fútbol: "Lo amo y mi marido ya lo sabe"

Sandra Borghi lo contó en vivo y sorprendió a todos. La periodista de El Trece reveló su amor por uno de los técnicos más importantes del fútbol mundial.

Sandra Borghi sorprendió a todos al contar su historia con un importante entrenador de fútbol que es reconocido a nivel mundial. "Lo amo y mi marido ya lo sabe", expresó en el noticiero que conduce junto a Luis Otero, dejando atónito a su compañero e impactando a los televidentes.

En medio de un informe sobre la actualidad de Manchester City, Sandra Borghi se tomó unos segundos para develar su fanatismo por Pep Guardiola. Aludiendo a los elogios del catalán hacia Julián Álvarez, la conductora de El Trece acotó: "A mí me lo dice Pep Guardiola y me caigo desmayada. Lo tenía que decir”.

“Yo estoy enamorada de Pep Guardiola desde antes de que vos nacieras, te diría. Así que te pido que te dirijas con mucho respeto hacia él. Lo amo. Y mi marido lo sabe”, le aseguró Sandra Borghi al periodista deportivo Gustavo Baabour. Más allá de la confesión, este momento generó un clima jocoso en el estudio desde donde se emite Mediodía Noticias.

Repudiables dichos de Sandra Borghi contra Camila Homs: "Despechada"

Sandra Borghi hizo un repudiable comentario al aire sobre Camila Homs en medio de la mediación económica de la influencer con Rodrigo De Paul, el papá de sus hijos. Luego de que se conociera la nueva información sobre el tema al aire del programa de El Trece, la periodista hizo un análisis con una mirada cuestionable sobre el tema.

La situación se dio luego de que el panelista Javier Fabracci diera a conocer los reclamos económicos que Homs incluyó dentro de la mediación con su expareja. Al escuchar el detalle de lo que la influencer necesita para sus hijos, Borghi realizó un comentario fuera de lugar en contra de Camila Homs.

"Me parece un montón, me parece irrisorio, no lo puedo creer, pero es la calidad de vida de los hijos y es mantener el estándar de vida que venían teniendo. En esta instancia, ella va por el daño", expresó Borghi criticando los pedidos económicos de la influencer tras su separación de Rodrigo De Paul. Por último, Borghi sentenció con una repudiable determinación sobre Homs: "¿Vos te creés que el importa que no juegue en el mundial? Está totalmente despechada, lo único que quiere es no verla a Tini en la tribuna festejando".