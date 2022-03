Sandra Borghi explotó contra Luis Otero en vivo: "Qué mentiroso que es"

Luis Otero y Sandra Borghi protagonizaron un escándalo en vivo: el insólito motivo de discusión.

Luis Otero y Sandra Borghi, nuevos conductores de Mediodía Noticias (El Trece), protagonizaron un cómico momento al aire. Todo comenzó después de que pasaran en pantalla videos de personas dueñas de pequeños emprendimientos de huevos de pascua mostrando sus productos para promocionarlos en televisión. Una de esas mujeres mandó de regalo al canal un huevo gigante para los periodistas y Otero quiso apropiarse de él. Sin embargo, Sandra no se la dejó pasar.

“¡No se lo den, no se lo den!”, pidió la conductora a los gritos al ver que Luis se estaba apoderando del huevo, un chocolate gigante de 1 kilo decorado con el escudo de Racing. “Lo voy a custodiar como si fuera un puma. No me lo van a sacar, eh. No van a romper el escudo de Racing, de ninguna manera”, expresó Otero. “¿Por qué? La señora dijo que era para todos. Chicos, no nos deja comer el huevo, a ver si nos entendemos”, se volvió a quejar Sandra.

Para conformarla, Luis le dio un huevo idéntico pero cinco veces más chiquito. “Como vos sos también de Racing te doy uno”, la consoló. Esto último hizo explotar de enojo a la conductora, quien se quejó fervientemente de esta injusticia. “No, no, no, no. Pará, pará. Entregá el huevo acá. Me estás dejando a mí con el chiquito y te quedaste vos con el grande”, reclamó Borghi. En su defensa, Otero dijo que había encargado un huevo de pascuas todavía más grande para regalarles a sus compañeros. La periodista no cayó en esta mentira y declaró: “Qué mentiroso que es, no le crean. Somos democráticos, vamos a someter a esto a una votación. La señora dijo ‘esto es para todos’, el huevo se rompe en cámara acá, mañana, señores”.

El debut de Luis Otero y Sandra Borghi en Mediodía Noticias

El Trece designó a Luis Otero y Sandra Borghi para encabezar su nuevo noticiero, Mediodía Noticias, con la idea de poner en el frente a dos periodistas “enfocados en los problemas de la gente desde la mirada de dos personas de barrio”, según las palabras del propio Otero. Después de tres años sin trabajar en televisión, tras su renuncia del noticiero de El Trece en 2019 para dedicarse a la política, el conductor volvió con este nuevo proyecto. En cuanto a Sandra, ella también estaba muy entusiasmada y emocionada por enfrentar este nuevo desafío.

“Yo toda mi vida soñé con ese lugar. Apenas me dijeron que iba a conducir el noticiero con Luis lo primero que hice fue llamar a mi mamá, no lo podía creer. Llevo 25 años de cronista de calle, de movilera, y me apasiona. Y cuando me convocaron para esto, además de emocionarme, llorar y ponerme muy feliz, pedí que no me saquen de la calle. Así que cuando lo amerite, también voy a estar en la calle”, expresó Sandra en diálogo con Clarín.

Borghi también destacó que este era un “espacio soñado” para ella y que siempre había querido ser parte de un noticiero de aire “en la mejor pantalla de la Argentina” y trabajar con Luis, tal como siempre lo quiso su papá. “Mi viejo, que falleció hace 11 años, quería que trabajara con Luis. Cuando me dijeron que iba a ocupar este lugar, me puse a llorar porque me acordaba de las palabras de papá”, cerró.