Samanta de Bake Off, conmovida por las críticas a Joaquín: "Sin ganas de seguir"

La ex participante recordó las agresiones que recibió tras su expulsión del reality de Telefe y le dedicó sentidas palabras al niño pastelero.

Samanta Casais, la participante descalificada de la segunda temporada de Bake Off Argentina, se expresó sobre los comentarios de odio que recibe Joaquín, el niño pastelero, en sus redes sociales. En un largo texto, la celebridad de redes recordó el cyberbullying que sufrió cuando se descubrió su experiencia no cumplía con la solicitada en los requisitos de la competencia de Telefe.

"Muchas veces hablé del cyberbullying que sufrí, del acoso cibernético desmesurado que me ha dejado sin aire y sin ganas de seguir. Pero hoy no voy a hablar de mí sino de Joaquín, desde mi experiencia", comenzó su descargo la experta en pastelería en alusión a las críticas que recibió el año pasado. "Quiero dar un mensaje del que pocas veces pude formular muy claro en mi cabeza pero que hoy viendo el caso de Joaquín y el cyberbullying que está atravesando pude terminar de entender", sigue el descargo.

Casais cuestionó ese tipo de premisas que muchos usuarios tienen en sus redes sociales y explicó: "Mi pregunta es hasta cuándo. Cuál es el límite. Si es que existe alguno... Con qué derecho rompen los sueños y hasta qué punto eso les parece divertido...Y estoy segura de que en este posteo tendré haters que dirán mil cosas: desde que me quiero colgar de esta situación para reaparecer y mil cosas más que no se me ocurren porque no tengo la mente tan retorcida".

"Ya no me afecta, no me interesa porque volvieron de piedra mi corazón y esas palabras crueles ya no me atraviesan por más que el fin sea destruir personas y con ella sus sueños. Pero a un nene... El ser más puro que existe en el planeta tierra es un niño y se atreven a meterse con él... A intentar romper sus sueños... A crearle inseguridades... Qué clase de mente oscura osa meterse con un niño y hacerle daño de esa forma", continuó la pastelera, ante los crueles comentarios hacia Joaquín.

Las sentidas palabras que Samanta Casais le dedicó a Joaquín

Hacia el final de su descargo, Samanta se refirió de manera directa hacia Joaquín y enunció: "Hoy te digo a vos Joaquín que nunca permitas que nadie rompa tus sueños, es de valiente perseguirlos y no tengo dudas de que vos sos uno de ellos. Quedate con el amor y jamás dudes ni un segundo de vos porque todas las personas que te digan algo malo y te hagan sentir mal son personas oscuras que lo único que hacen es depositar sus frustraciones en otras personas".