Samanta Casais opinó sobre la polémica de Paula en Bake Off: "La van a destrozar"

Samanta Casais bancó a María Paula de Bake Off, con quien la compararon y acusaron de no ser pastelera amateur.

Samanta Casais habló de la polémica que se generó en las redes sociales alrededor de María Paula, una de las participantes de la actual temporada de Bake Off, a la que acusaron de no ser una pastelera amateur. Casais tiene autoridad para opinar del tema, ya que ella mismo sufrió ciberbullying en la edición pasada del certamen por el mismo motivo y hasta Telefe le retiró el primer premio por considerar que había falseado su información al inscribirse.

Bake Off comenzó el lunes pasado y así como la competencia más popular de pasteleros inició, también lo hicieron las polémicas a su alrededor. Tal como en la edición pasada, las redes sociales explotaron al descubrir que María Paula, una de las participantes, tiene un emprendimiento de pastelería. Pese a las quejas en las redes, para la producción de Bake Off no hay trampa: el trabajo primario de la participante es ser empleada administrativa y la pastelería solo un ingreso extra, por lo que no rompe las reglas del certamen.

Las redes sociales fueron crueles con la participante de 29 años y Samanta Casais, ganadora y luego descalificada de la edición pasada, opinó sobre el caso de Paula, con quien fue comparada. "Pobre dije, la empiezan a comparar conmigo y la van a destrozar en las redes", reveló Casais en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live. "Ojalá que sea fuerte y no se enganche con las cosas malas de las redes. Después vi que salió a descargarse y eso está bueno", agregó la participante de la segunda edición de Bake Off.

"Está bueno que ella disfrute como todos los chicos sin tener esa carga del hater y las redes sociales. Me pareció bárbaro que hable y que siga la fiesta", sumó Casais sobre el escándalo que se generó en las redes después de que descubrieran el proyecto pastelero de Paula. Pero la participante de 29 años no fue la única que estuvo en el centro de la polémica, sino que también se armó controversia alrededor de Silvina, señalada de estar inmersa en el mundo pastelero, además de ser la esposa de Gabriel Milito, ex futbolista y actual director técnico de Argentinos Juniors.

La polémica con Silvina Santarelli

"Si ella cocina y le gusta cocinar y lo hace bien, no tiene nada que ver con quién esté casada o familiar de quién. Tiene que ver con ella como persona y mientras algo no le impida las reglas del programa, genial”, consideró Samanta Casais sobre el escándalo alrededor de la participación de Silvina por estar casada con Gabriel Milito. “No tendría que haber ningún problema. Para mí no tiene nada que ver si no iba en contra de las leyes del certamen”, agregó finalmente la pastelera que fue descalificada de la segunda edición de Bake Off.