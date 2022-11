Salió en secreto con Tinelli y contó lo que todos imaginaban: "Me tuve que callar"

Fue pareja de Tinelli en secreto y decidió contar lo que nadie se anima a decir. El conductor de Canta Conmigo Ahora salió hace muchos años con esta persona.

Marcelo Tinelli volvió a ser protagonista de una noticia sobre su vida privada. Y la misma salió a la luz gracias al relato de una expareja con la que salió hace más de 30 años. "A mí no me ayudó para nada", sentenció la protagonista.

Quien esbozó esas palabras no fue otra que Marixa Balli, quien mantuvo un romance oculto con Marcelo Tinelli a finales de la década de 1980. Y aunque ahora habla sobre ello con soltura, en su momento no se revelaron detalles de la historia fugaz que tuvo como protagonistas a la bailarina y al conductor.

“Fue fantástico. Yo lo adoro a Marcelo. Es una persona fantástica, divino, increíble, protector... celoso. Yo tengo buenos recuerdos, es una excelente persona y siempre le deseo que le vaya súper bien. Pero la verdad que a mí no me ayudó para nada. Perdí más de lo que gané. No hay que salir con nadie importante, es todo pérdida”, aseguró Marixa Balli, en diálogo con Socios del Espectáculo.

Marixa Balli aseguró que Tinelli "se ha enojado" en algunas ocasiones

Balli reveló que hubo momentos en los que la relación se puso tensa y existieron llamados incómodos. Con una figura tan preponderante como lo es Tinelli, un romance mediático de este tipo tuvo rispideces que cualquier persona puede imaginar: "Yo con Marcelo, todo bien. Siempre le dije las cosas en la cara y hubo veces en las que se ha enojado, me ha llamado, y me dijo riéndose '¿qué dijiste?'. Le digo 'yo soy sincera, no miento'".

"Lo que pasa es que a lo mejor, hay cosas que hay que callarse... Yo creo que todas las cosas que me tuve que callar, me callé. Porque si yo hablaba de muchas cosas... Olvidate. Hay que tener códigos y respeto", sentenció Marixa Balli, dejando lugar a la duda sobre qué cosas prefirió silenciar de su vínculo con Marcelo Tinelli.

Chau Tinelli: Adrián Suar prepara una jugada maestra para sacarlo de El Trece

Es un hecho que Marcelo Tinelli se va de El Trece como conductor de Canta Conmigo Ahora, a pocos meses de haber debutado con este nuevo formato televisivo. Frente a esta situación, Adrián Suar ya tiene a su reemplazo y se trata de uno de los 100 jurados del reality show.

A partir del mes de enero de 2023, Canta Conmigo Ahora no estará más encabezado por Marcelo Tinelli. "El Cabezón" se va al Mundial Qatar 2022 y adelantó las grabaciones para que culmine bajo su conducción. La gerencia de programación de El Trece comandada por Adrián Suar tomó la decisión no solo de cambiar a su presentador, sino también modificar días y horarios.

El reality show será conducido por Manuel Wirzt, el artista que actualmente forma parte del jurado. La emisión será solo los días sábados y domingos por la noche, aunque no se precisó el horario exacto. La información fue brindada por el sitio de espectáculos Rating Lucca en Twitter.