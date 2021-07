Sabrina Rojas sorprendió a Karina Mazzocco y renunció a A la tarde

Una de sus principales figuras decidió dar marcha atrás y renunciar al magazine a una semana de su debut.

El programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco, tiene poco más de una semana en la pantalla de América y ya recibió una pésima noticia. Sabrina Rojas, una de sus principales figuras, decidió dar marcha atrás y renunciar al magazine de actualidad. La actriz intentó cuadrar el horario del programa con su labor como madre, pero no pudo y se bajó.

Después de faltar el viernes al programa los rumores comenzaron a crecer. En ese momento, enfrentó las especulaciones, aseguró que no había renunciado, que solo se trataba de diagramar bien el tema de los horarios porque chocaban con los que tenía para buscar a sus hijos al colegio pero que tenía que hablar con la producción. Cuestión que en las últimas horas se dio a conocer que Sabrina Rojas, tras dialogarlo con su familia, le comunicó a la producción, José Nuñez, que decidía bajarse del programa.

Consultada por La Nación, la actriz de la obra Desnudos, confirmó que renunció a A la Tarde. “No tengo nada más que agregar porque es eso, ya me despedí de mis compañeras, hermosas, y de todos con la mejor de las ondas, incluida la producción. Me súper entendieron, es eso", sintetizó Rojas.

Sabrina Rojas decidió renunciar al programa A la tarde

Por qué renunció Sabrina Rojas al programa de Karina Mazzocco

"Estoy complicada por el horario de salida de los chicos del colegio", había dicho Rojas previamente a tomar la decisión. Y explicó: "Yo vivo en Pilar, muy lejos, y tardo mucho tanto en ir como en volver en horas pico. Termino llegando ocho menos veinte y se me está complicando con eso".

"Tengo buena onda y la mejor con todo el mundo. Estamos viendo la posibilidad de participar un par de días... Yo tengo ganas de estar y ellos también", aseguró, y reiteró que solo "Es una cuestión de horarios y de madre culposa que quiere estar".

"Estamos ahí, viendo cómo lo podemos solucionar. Si no se puede, voy a priorizar a mi familia pero es solo cuestión de horarios. Nada más. Estoy en charlas con la producción porque se me complica por la distancia. Salgo a las seis del programa y me como todo el tránsito de vuelta. Ahora que empieza la escolaridad completa, los dejo a la mañana y los veo solo para cenar y darles un beso de buenas noches. Es solo por el horario”, completó, dejando en claro que el inconveniente solo surgió por un tema de horarios y distancia y no por conflictos con sus compañeras de panel.

Quién reemplazará a Sabrina Rojas en A la Tarde

Desde este lunes 19 de julio, Gabriel Olivieri -Gerente de Marketing y Comunicación del Four Seasons Buenos Aires- se sumó al panel de A la Tarde, que ya está integrado por Florencia de la V, Diana Deglauy, Débora D’Amato, Cecilia Caramelito Carrizo y Ezequiel Campa