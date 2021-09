Sabrina Rojas reveló el motivo de su separación de Luciano Castro: "Le di muchas oportunidades"

Sabrina Rojas contó cómo tomó la decisión de separarse de Luciano Castro, el padre de sus hijos.

Sabrina Rojas se separó de Luciano Castro, su expareja, con quien tuvo dos hijos: Esperanza y Fausto. Durante una entrevista con la revista ¡Hola!, la actriz habló sobre su separación de Castro, mientras comienza un vínculo sentimental con el locutor de radio Tucu López.

Sabrina Rojas reflexionó sobre su pasado con Luciano Castro y, con una contundente frase, aseguró que él no se merecía todas las chances que ella le dio. “Me doy cuenta de que al padre de mis hijos le di muchas más oportunidades que a cualquier amor y cuando no fluye lo mejor es parar”, sentenció. Después de una ruptura y una reconciliación, Rojas decidió darle un fin definitivo a su vínculo. “Fueron muchas charlas. No hubo una propuesta, sino una conclusión en conjunto. Muchas veces uno lo evita y se estira todo por la familia, pero está bueno poder sincerarse”, reflexionó.

En cuanto a sus hijos, Sabrina Rojas destacó que, generalmente, las parejas que están al borde de la separación intentan mantenerse juntas por el bien de toda la familia, pero que no siempre se puede. “Al tener una familia de por medio, se intenta una y mil veces, pero cuando eso ya no da para más hay que buscar la manera de seguir siendo una familia, pero separados”, manifestó. Por último, agregó que siempre estará allí para Castro. “Si él levanta el teléfono y me dice que necesita algo, voy a ser la primera en estar y sé que es recíproco. No nos soltamos la mano. Va a haber amor toda la vida porque es el padre de mis hijos".

Luciano Castro y Sabrina Rojas con sus hijos, Fausto y Esperanza Castro.

El romance entre Sabrina Rojas y el Tucu López

Esta semana en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), se reveló que Sabrina y el Tucu habían sido vistos en una situación romántica. “Se trata de Sabrina Rojas, ella fue a ver al Tucu López a Sex al teatro y desde allí quedaron en contacto”, contó la panelista Andrea Taboada, en referencia a la obra de teatro en la que López trabaja actualmente, y detalló que estaban “a los besos furiosos” en Ink, una disco de Palermo.

Qué dijo Luciano Castro sobre su separación con Sabrina Rojas

Por su parte, el actor conversó con el periodista Adrián Pallares sobre su ruptura con Rojas. Cuando le preguntaron por su vida personal, no quiso dar demasiados detalles, pero dio a entender que estaba muy enfocado en su vida laboral para no tener que pensar. “Por suerte estoy bien, pero laburo todo el día. Llego a mi casa a las 11 de la noche. No tengo tiempo para nada, para ningún tipo de distracción”, expresó Luciano Castro.